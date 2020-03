Werktijdverkorting ook voor uitzend- en payrollbedrijven

De werktijdverkorting staat ook open voor uitzend- en payrollondernemingen. Dat heeft de ABU vanuit het ministerie van Sociale Zaken bevestigd gekregen. Bij de aanvraag werktijdverkorting (WTV) moeten alle werknemers worden meegenomen waarvoor een loonbetalingsplicht geldt. Het gaat dus om alle ‘eigen’ medewerkers en uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren.

Bij die groep werknemers wordt getoetst of “gedurende ten minste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut”.

Uitzendkrachten met uitzendbeding blijven buiten de aanvraag, net als oproepkrachten (werknemers/uitzendkrachten zonder vaste uren en/of met uitsluiting loondoorbetalingsplicht). Voor deze werknemers kan dus geen WTV worden verkregen.

De WTV-aanvraag moet per werkgever worden ingediend, dus per rechtspersoon. Een afzonderlijke vestiging is vaak geen rechtspersoon.

Let op: uitzendkrachten en payrollwerknemers mogen overigens (vooralsnog) niet worden meegenomen in de WTV-aanvraag van de inlener.