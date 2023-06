BCS neemt de HR & Payroll-activiteiten van Centric over

BCS HR Software, een van de grotere leveranciers van software voor HR en payroll, neemt de HR & Payroll tak van Centric over. Het is de vierde acquisitie van BCS sinds Main Capital in april 2022 als investeerder aan boord stapte.

De verkoop is een teken dat Centric een andere koers wil varen. Afgelopen november nam de Ondernemingskamer het uitzonderlijke besluit bestuurder Gerard Sanderink te schorsen. De 74-jarige ondernemer, die in een juridisch gevecht verwikkeld is met zijn ex-partner, zou de continuïteit van Centric in gevaar brengen. Zo weigerde accountant Mazars de jaarrekening goed te keuren zolang Sanderink nog aan het roer stond. De rechters stelden Peter Wakkie aan als bestuursvoorzitter, met als doel de rust bij Centric te herstellen.

Centric wilde af van zijn hr-software door de marktomstandigheden. Volgens Wakkie biedt die markt ‘niet de gewenste groei die wij wel zien in vele andere sectoren’. BCS is al enige tijd op overnamejacht in de sector. Het bedrijf kwam zelf een jaar geleden voor de meerderheid in handen van investeringsmaatschappij Main Capital. BCS heeft meer dan 40 jaar ervaring in de HR & payroll software-industrie. Het bedrijf levert onder andere oplossingen in Core HR (o.a. voor verzuim, payroll, flexibele arbeidsvoorwaarden, personeelsadministratie en het welzijn van de werknemers) en Payroll software met bijbehorende dienstverlening. Centric HR & Payroll heeft de moderne HR cloud oplossing Motion ontwikkeld en beschikt ook over eigen payroll software met aanvullende dienstverlening.