Accountantskantoor moet kosten ingehuurde foutenstapelende medewerker alsnog betalen

Een accountantskantoor uit Barendrecht moet alsnog de kosten betalen voor het inhuren van een payrollconsultant die fout op fout stapelde, zo oordeelt het gerechtshof. De detacheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daardoor is geleden. De rechter gaf het kantoor eerder nog gelijk.

Accountant Plus levert boekhoudkundige en accountantswerkzaamheden op het gebied van onder meer (loon)administratie. Eind november 2019 ontstaat er een probleem: een van de zakenpartners stapt op en de overgebleven partner schakelt detacheerder Salarisjobs in om iemand te vinden die de salarisverwerking voor klanten voor zijn rekening kan nemen. Salarisjobs komt met een payrollconsultant op de proppen en die gaat in december voor 16 uur per week aan de slag.

Mooi opgelost, zou je zeggen, maar de tevredenheid is van korte duur. In januari klaagt de partner dat de man wel erg veel fouten maakt. Daarop worden twee andere payrollconsultants naast hem aan het werk gezet. Van de facturen die Salarisjobs stuurt, betaalt Accountant Plus er echter maar een. Er blijft € 6.763,90 openstaan: de niet-capabele consultant wordt niet betaald.

Rechter: wanprestatie én schadevergoeding

De detacheerder wil toch wel graag geld zien, maar Accountant Plus vindt dat Salarisjobs wanprestatie heeft gepleegd en eist voor de rechter ontbinding van de overeenkomsten en daar bovenop terugbetaling van eerdere betalingen. Sterker nog: er mag ook nog wel een schadevergoeding bij. De rechter geeft Accountant Plus gelijk, zij het dat er geen terugbetaling van eerdere bedragen wordt toegewezen. De geleden schade moet nog worden bepaald.

Geen onderzoek gedaan

In hoger beroep probeert Salarisjobs het nog eens. Accountant Plus betoogt bij het gerechtshof in Den Haag dat de detacheerder voordat de eerste consultant is aangedragen had moeten onderzoeken of de man wel de benodigde kennis en vaardigheden had. Want die bezitte hij overduidelijk niet – en daardoor is schade veroorzaakt bij de betrokken klanten. De overeenkomsten moeten daarom worden ontbonden, stelt Accountant Plus.

Geen resultaatverplichting

Maar het gerechtshof geeft Salarisjobs gelijk: die is niet aansprakelijk voor geleden schade. Overeengekomen is namelijk dat Salarisjobs zich er maximaal voor zal inspannen om gekwalificeerde kandidaten aan Accountant Plus ter beschikking stellen. ‘Dat duidt op een inspanningsverbintenis voor Salarisjobs, niet een gegarandeerd resultaat.’ De man was eerder zes jaar lang senior payrollconsultant bij Media Markt en eerder als payrollconsultant gedetacheerd geweest bij de grootste beursgenoteerde payrollorganisatie ter wereld tegen een uurtarief van € 125 – veel meer dan het tarief waartegen hij bij Accountant Plus werd ingezet. Hij heeft altijd tot tevredenheid van opdrachtgevers gewerkt, aldus de detacheerder. ‘Tegen deze achtergrond heeft Accountant Plus onvoldoende onderbouwd dat Salarisjobs op voorhand wist of had moeten weten dat [de eerste consultant] niet zou zijn toegerust voor de opdracht, of dat zijn introductie of detachering een schending opleverde van de verplichting van Salarisjobs om zich maximaal in te spannen om een gekwalificeerde kandidaat aan Accountant Plus ter beschikking te stellen.’

Korte inwerktijd

De gemaakte fouten had Salarisjobs niet kunnen voorzien, aldus het hof. Dat betrekt ook in zijn oordeel dat de consultant maar twee dagen was ingewerkt en in een complexe situatie terechtkwam. Dat Accountant Plus achteraf hoorde dat er intern bij Salarisjobs grote bezorgdheid was toen duidelijk werd dat de man bij hen aan de slag zou gaan ‘en dat collega’s hem expliciet op het hart hadden gedrukt om bij problemen contact met hen op te nemen’, noemt het hof vaag en niet onderbouwd. Bovendien heeft Accountant Plus pas eind januari – na ruim anderhalve maand – geklaagd over zijn functioneren.

Accountant Plus heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat Salarisjobs is tekortgeschoten in de nakoming van de inspanningsverplichting om een gekwalificeerde kandidaat te selecteren. En in de overeenkomst is uitgesloten dat de detacheerder aansprakelijk is voor eventuele schade: ‘Het bedingen van uitsluiting van aansprakelijkheid is in zakelijke dienstverlening niet ongebruikelijk.’

Accountant Plus moet daarom alsnog in totaal € 7.750,24 plus rente betalen.

Gerechtshof Den Haag, 17 oktober 2023