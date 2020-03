Thuiswerken en de Arbeidsomstandighedenwet

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen het bedrijf. Lees hier wat de aandachtspunten zijn.

Er bestaat geen recht op een vergoeding aan werknemers voor het thuiswerken. Werknemers kunnen in redelijkheid niet van de werkgever eisen dat hij een extra vergoeding verstrekt omdat ze thuis moet werken.

Veilige en gezonde werkplek

Werknemers in Nederland hebben recht op een veilige en gezonde arbeidsplaats.

Werkgevers moeten zorgen voor apparatuur en spullen om thuis te kunnen werken. De werkgever moet de werknemer in staat stellen om zijn werk te kunnen doen. Dit betekent dat de werkgever bijvoorbeeld een laptop van de zaak beschikbaar moet stellen of andere vereiste (kantoor)spullen.

De verantwoordelijkheid als werkgever gaat nog verder. Zo moet de werkgever er namelijk ook voor zorgen dat de werknemer een veilige werkomgeving en thuiswerkplek heeft, waar geen klachten worden opgelopen.

Vooral bij een langere periode van thuiswerken, gaan de eisen uit de Arbowet een rol spelen. Dit kan betekenen dat de werkgever moet zorgen voor een goede bureaustoel en bureau, zodat de kans op gezondheidsklachten wordt verkleind. Daarnaast is het zo dat ook thuis er afwisseling moet bestaan tussen werken en pauzeren.

Informeren

Het is in normale omstandigheden verstandig om thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress.

Maak afspraken

Maak met de werknemers goede afspraken over het thuiswerken. Maak duidelijke afspraken over het werk en houd geregeld contact (online of telefonisch) om te weten welke werkzaamheden de werknemer verricht.

Risico-inventarisatie

De werkgever kan de risico’s van thuiswerken grotendeels inschatten aan de hand van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De werkgever zal moeten nagaan of de werknemer een geschikte thuiswerkplek heeft.

Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet de werkgever helpen de werkplek aan te passen.

Checklist

Kun je thuis in rust werken en weet je wat je moet doen als je hulp nodig hebt? Heb je voldoende ruimte in je woning om bureautafel en =stoel op een ergonomisch verantwoorde manier op te kunnen stellen? Heb je de beschikking over een bureautafel die een ergonomisch verantwoorde zit- en werkhouding mogelijk maakt en waaraan je door met het bedrijf verstrekt laptop, muis, laptopsteun en toetsenbord kunt werken? Heb je de beschikking over een bureaustoel die een ergonomisch verantwoorde zit- en werkhouding mogelijk maakt? Heb je de mogelijkheid om de lichtinval te regelen?

Bronnen: Kvk Coronaloket, Handreiking het nieuwe werken, DRV