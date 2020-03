UWV kan afhandeling ‘vooralsnog’ aan

Het UWV gaat bedrijven 90% van de loonsom vergoeden bij omzetverlies van 100%. Maar kan men de verwachte stormloop wel aan?

80.000 aanvragen

Toen de regering dinsdag liet weten dat de werktijdverkorting zou opgaan in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hadden al tachtigduizend bedrijven gevraagd om de loonbetaling van een half miljoen werknemers grotendeels over te nemen. De overbruggingsregeling belooft 90% van de loonsom te vergoeden als 100% van de omzet wegvalt, maar onduidelijk is hoe dat wordt gemeten. Het omzetcriterium kan ook nadelig uitpakken voor bedrijven met relatief lage loonkosten die al een beroep hadden gedaan op de oude regeling, die uitging van urenverlies.

Frauderisico

Snelheid en zo min mogelijk bureaucratie is het devies. Er bestaat vrees dat dit ten koste zal gaan van fraudepreventie. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, zegt in het Financieele Dagblad dat de prioriteiten zullen moeten verschuiven. ‘Hele sectoren gaan plat. Zelfs als bedrijven nog maar 10% van het loon hoeven te betalen, zijn faillissementen niet uit te sluiten. Daardoor zullen ook dingen waarvoor het UWV onder het vergrootglas ligt, zoals het opsporen van fraude, blijven liggen.’

UWV nog in control

Het UWV laat in de krant weten dat de afhandeling van zaken ‘vooralsnog’ geen gevaar loopt. ‘We gaan ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers zijn,’ zegt een woordvoerder. ‘Wij kijken ook creatief naar een herschikking van het personeel. Vanzelfsprekend houden we scherp in de gaten of dit toereikend is.’

