Boogaart (EY): ‘Fraudebestrijding niet primaire doel accountant’

Weekblad Elsevier interviewde EY-topman Coen Boogaart over het accountantsvak. Dat blijft, al met al, prachtig. ‘De accountant wordt alleen maar belangrijker.’

‘Doelstellingen niet duidelijk’

Volgens Boogaart komt de discussie over accountants door onduidelijkheid over de doelstelling van het beroep. ‘De accountant controleert of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Dat is zijn of haar primaire functie. De controle van de jaarrekening betekent de controle van processen en gegevens, en het toetsen aan complexe verslaggevingsregels. Het inschatten van frauderisico’s en handelen op basis van fraudesignalen, als de accountant die ziet, zijn een onderdeel van het functioneren van een accountant. Maar het vinden van fraude is niet zijn primaire doel. Natuurlijk moet de accountant wel heel kritisch zijn.’

Kloof

In het interview met weekblad Elsevier constateert Boogaart een kloof tussen de regels waaraan de accountant moet voldoen en de verwachting van de maatschappij. ‘Een ­accountant kan alle regels hebben gevolgd, en toch kan er sprake zijn van fraude, de nachtmerrie van iedere ­accountant. Maar de accountant controleert nou eenmaal niet alles. Per dag zijn er in Nederland miljarden transacties, en daarvan kun je wel aannemen dat er frauduleuze tussen zitten. Uitzoeken of dat ook zo is, is complex en tijdrovend. Met hindsight kritisch zijn, is heel makkelijk. Kijk eens welke enorme inspanningen banken moeten leveren, die de transacties monitoren die over hun bankrekeningen lopen.’

Vimpelcom

Elsevier vraagt Boogaart ook naar de Vimpelcom-zaak. ING en EY werden daarbij beschuldigd van een rol bij het witwassen en doorsluizen van steekpenningen van telecombedrijf Vimpelcom naar de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. ING schikte in 2018 voor 775 miljoen met het Openbaar Ministerie, maar EY weigerde dat. De accountantsorganisatie vindt dat het mogelijk ongebruikelijke transacties wel degelijk heeft onderzocht. Volgens het OM heeft EY te lang over dit onderzoek gedaan en niet op tijd gemeld. Boogaart: ‘En dan zeggen wij: we hebben een enorme inspanning geleverd die heel veel tijd kostte. Redeneren achteraf is heel makkelijk. Bovendien beschikken wij niet over informatie zoals ­opsporingsorganisaties en moeten ­we de privacyregels respecteren. Dat maakt het oordelen bijzonder lastig. Wij vinden dat we volledig integer hebben gehandeld, en willen van de rechter graag duidelijkheid over de reikwijdte van onze verplichtingen.’

AFM

Over toezichthouder AFM: ‘In Nederland hebben we met de ­Autoriteit Financiële Markten een van de strengste toezichthouders van de wereld. Dat maakt ons product wel steeds bewerkelijker en dus duurder, terwijl er toch altijd risico’s blijven. Een duidelijke norm lijkt me gezond. Dan heb je een toezichthouder, die toetst ons aan die normen. En als het niet goed genoeg is, dan moet er een tandje bij. De AFM heeft tekortkomingen geconstateerd in dossiers bij ons. En commentaar gegeven: “Je moet dit beter doen, en dat beter doen.” Dat hebben we allemaal opgevolgd en bij EY heeft dat nog nooit geleid tot een verandering van de strekking van de accountantsverklaring. Het is daarom belangrijk dat er een methode komt om controlebevindingen beter te wegen. Dus wanneer is iets voor verbetering vatbaar of echt fout en wanneer is goed, goed genoeg? Dat is heel relevant voor ons.’

Bron: Elsevier