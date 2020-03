Accountantskamer wil uitspraken in begrijpelijke taal

Verkorting van de doorlooptijd van tuchtzaken, verbetering van de externe communicatie en het schrijven van uitspraken in begrijpelijke taal. Dat zijn de belangrijkste doelen die de Accountantskamer zich voor 2020 heeft gesteld. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag 2019 van de Accountantskamer, waarin dus ook vooruit wordt geblikt.

Speerpunten 2020

‘Allereerst is de verkorting van de doorlooptijd noodzakelijk’, schrijft voorzitter Sandra Schreuder in het jaarverslag. ‘Daarnaast is verbetering van de externe communicatie in brede zin nodig. Denk aan het moderniseren van onze website, het publiceren van een openbaar jaarverslag en een persprotocol. Maar ook het schrijven van uitspraken in begrijpelijke taal, want uit annotaties bleek dat onze beslissingen soms lastig te volgen waren. Behoud van de inhoudelijke kwaliteit van de uitspraken heeft in 2020 prioriteit door het vertrek van ervaren leden, waaronder mr. M.B. Werkhoven en mr. M. van der Lee, beiden vanaf het eerste uur werkzaam bij de Accountantskamer.’

Doorlooptijd

Schreuder verwacht dat een verbetering van de doorlooptijd kan worden gerealiseerd door uitbreiding van het aantal plaatsvervangende leden van de Accountantskamer. ‘Zagen we eind 2019 en in de eerste maanden van 2020 al een daling van de doorlooptijd als gevolg van getroffen verbetermaatregelen, inmiddels is onduidelijk of die positieve trend zich zal voortzetten als gevolg van de Corona-crisis. Onduidelijk is hoelang het staken van onze zittingen nog nodig is. De crisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat verdere digitalisering van het (werk)proces en het creëren van een virtuele omgeving voor zittingen en vergaderingen noodzaak is en niet slechts toekomstmuziek.’

Kwaliteitsondersteunende maatregelen

Schreuder en haar team zien ook wel wat in het toevoegen van kwaliteitsondersteunende maatregelen als extra mogelijkheid om op te leggen, in plaats van alleen bestraffende maatregelen: ‘De door de Accountantskamer op te leggen maatregelen hebben vooral een punitief karakter. In sommige zaken komt het geraden voor aan de betrokken accountant een andersoortige maatregel op te leggen, die ziet op ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden. Het gaat dan om kwaliteitsondersteunende maatregelen. In 2020 zal dit in samenspraak met de beroepsgroep nader worden bekeken. Voor dergelijke maatregelen zal de Wet tuchtrechtspraak accountants moeten worden aangepast.’

2019 in cijfers

De Accountantskamer zet in het jaarverslag ook een aantal cijfers op een rij over 2019. Het afgelopen jaar was de gemiddelde doorlooptijd van een zaak 285 dagen. Er kwamen in 2019 173 klachten binnen en er werden 154 uitspraken gedaan. De opgelegde maatregelen: