Corona | Werk zat: bootverkopers

Covid-19 is niet voor alle bedrijven slecht nieuws. Er zijn ook ondernemers die het drukkers hebben dan ooit. Zoals bootverkopers.

Vakantie valt in het water

Campings zijn dicht, vliegen is uitgesloten. De meivakantie en misschien ook de zomervakantie vallen voor veel mensen in het water. Letterlijk. Bootverkopers zien een opmerkelijke vraag naar jachten en zeilboten. Vakantie op je eigen boot. Nederlandse meren en rivieren zijn voor veel mensen ineens hét alternatief om in 2020 toch een vakantiegevoel te kunnen hebben.

Toenemende vraag

Jeroen Korver van Jachtwerf Arie Wiegmans in Breukelen zegt tegen RTV Utrecht dat hij qua verkopen alle voorgaande jaren overtreft. ‘Normaal is alles in mei pas weg en nu is dat een maand eerder al zo. Nu de mensen niet op vakantie gaan, moeten ze op de een of andere manier toch van hun geld af.’ De eerste coronaweken waren opvallend stil maar nu zit de loop er goed in. Mensen hebben het een paar weken aangekeken, maar laten het geld nu rollen. Juist de duurdere modellen zijn in trek. Maar ook naar occasions tot 20.000 euro is veel vraag.

Havens in problemen

Verhuurders van luxere jachten hebben het daarentegen wel moeilijk. Zij zijn meer afhankelijk van klanten uit het buitenland en die blijven dit jaar weg. Het is onzeker of hun plaats zal worden ingenomen door Nederlandse klanten. Jachthavens vrezen de gevolgen van de coronacrisis. Ondernemersorganisatie HISWA-RECRON schat dat de economische schade door de verlenging van de coronamaatregelen kan oplopen tot 1 miljard euro. Er zouden 20.000 banen op de tocht staan. In sommige gebieden, bijvoorbeeld in Zeeland, zijn havens zelfs helemaal gesloten. Tot onbegrip van ondernemers, die stellen dat de anderhalve meter maatregel juist op het water goed gehandhaafd kan worden.

Handhaving

Varen op ’s Neerlands wateren blijft vooralsnog goed mogelijk. Bruggen en sluizen kunnen iets minder vaak bediend worden dan anders. En in de havens is de horeca gesloten. Ook toiletvoorzieningen in havens zitten op slot. Een probleem kan de drukte op het water worden. Afgelopen weekend was het op sommige plekken al behoorlijk vol. De politie handhaaft ook op het water.

Bron: RTV Utrecht