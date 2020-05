Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft.

‘Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren hebben de plicht om handelsondernemingen die cliënt bij hun kantoor zijn en contante bedragen ontvangen van € 10.000 of meer te wijzen op de meldplicht voor de Wwft.’ De accountant zal moeten nagaan of de klant zelf op grond van de meldplicht al melding heeft gedaan van een ongebruikelijke transactie, wanneer de klant zelf ook een meldingsplichtige instelling is, zoals een autohandelaar of meubelzaak. ‘In het geval dit reeds is gebeurd, dan adviseert het BFT een kopie van deze melding(en) en van de ontvangstbevestiging van de melding in het dossier te bewaren. Indien er geen melding door de meldingsplichtige cliënt is gedaan, zal die cliënt – in algemene zin – moeten worden geïnformeerd over het bestaan van die meldingsplicht.’

Niet-melder moet zelf worden gemeld

Zijn er aanwijzigingen dat die klant zich bewust niet aan de meldingsplicht houdt, dan zal het accountants- of advieskantoor zelf een melding moeten doen over die klant.

‘Immers, het opzettelijk niet doen van een melding kan een subjectieve indicator zijn die aanleiding geeft te veronderstellen dat sprake zou kunnen zijn van witwassen (of financiering van terrorisme).’ Het uitvoeren van cliëntenonderzoek is een wettelijke verplichting die in de Wwft zelf is opgenomen, voegt het bureau toe. ‘Bij het bepalen van de risicoprofiel van de cliënt en derhalve in het kader van de het cliëntenonderzoek van artikel 3 kan het van belang zijn of de handelaar zich aan de Wwft houdt. Als de handelaar zich netjes aan de meldplicht houdt, is het risicoprofiel van deze cliënt voor de accountant/belastingadviseur lager dan als dit niet het geval is. Het opvragen van de melding is derhalve geen schending van artikel 23 lid 4 Wwft omdat artikel 3 van de Wwft daarvoor een wettelijke grondslag biedt.’

Het BFT doet de mededeling naar aanleiding van een boete die textielfabrikant Vlisco uit Helmond vorige maand kreeg omdat het onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. De accountant had het bedrijf gewezen op de verplichtingen in het kader van de Wwft, die al enige jaren niet waren nagekomen. Er was voor € 63 miljoen aan contante transacties niet gemeld.