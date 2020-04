Justitie legt textielfabrikant forse boete op voor niet naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie heeft textielfabrikant Vlisco uit Helmond een Wwft-boete van 205.000 euro opgelegd. Uit onderzoek bleek volgens justitie dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Vlisco meldde zichzelf nadat de accountant bij de jaarrekeningcontrole op de Wwft-verplichtingen had gewezen.

De Wwft stelt een aantal verplichtingen voor handelaren die contante betalingen van meer dan 15.000,- euro accepteren. Per 25 juli 2018 geldt dit zelfs voor contante betalingen voor een bedrag van 10.000,- euro of meer. Handelaren moeten cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Handelaren die zich niet houden aan de verplichtingen van de Wwft kunnen onderwerp worden van strafrechtelijk onderzoek.

Accountant wees op Wwft-verplichting

Het onderzoek door de FIOD startte nadat het bedrijf zichzelf had gemeld bij toezichthouder Bureau Toezicht Wwft en het OM. Dat deed Vlisco nadat zij tijdens de laatste jaarlijkse accountantscontrole in het voorjaar van 2017 door haar accountant was gewezen op haar verplichtingen in het kader van de Wwft. Het bedrijf signaleerde dat zij die verplichtingen de afgelopen jaren niet was nagekomen.

Geen cliëntenonderzoek

Vlisco produceert al vele decennia stoffen voor met name de West-Afrikaanse markt. Het bedrijf verkoopt stoffen aan klanten uit landen als Benin, Nigeria, Togo, Ghana, Ivoorkust en Congo. Uit het onderzoek door de FIOD bleek dat Vlisco de verplichtingen die de Wwft voorschrijft daarbij niet heeft nageleefd. Vlisco had in de periode van 2014 tot en met 2017 ten aanzien van twintig cliënten cliëntenonderzoek moeten verrichten, wat zij niet heeft gedaan. De met deze cliënten verrichte contante transacties hadden daarom niet uitgevoerd mogen worden. Ten aanzien van deze twintig niet geïdentificeerde klanten gaat het in totaal om meer dan 1300 (samengestelde) contante transacties van meer dan 15.000,- euro voor een totaal bedrag van 63.305.446.- euro.

Het OM heeft meegewogen dat Vlisco zichzelf heeft gemeld. Vlisco heeft de door het OM gewenste informatie aangeleverd. Het bedrijf heeft orde op zaken gesteld om te zorgen dat de Wwft in de toekomst wordt nageleefd. In de zittingszaal kan een bedrijf ook niet anders dan een boete opgelegd krijgen. Het OM ziet de boete van 205.000 euro als een passende afdoening.