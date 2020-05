Corona | ‘Crisis vergroot witwasrisico’

Door de coronacrisis zijn bedrijven vooral druk met overleven. Dat maakt ze een makkelijker prooi voor witwassen, waarschuwt Erasmus-hoogleraar en advocaat Sharon Oded.

Hij denkt dat louche partijen inspelen op de ‘chaos’ door op te trekken met bedrijven die handelen in legale producten en zich zo in het normale betaalverkeer te manoeuvreren. Zo zou bijvoorbeeld een drugshandelaar een cementbedrijf twee keer zoveel geld kunnen betalen als het cement dat hij afneemt daadwerkelijk kost: € 4 miljoen in plaats van € 2 miljoen. Het cementbedrijf mag € 100.000 zelf houden, maar moet de rest uitgeven namens de drugscrimineel. Zou zou een sportwagen kunnen worden betaald door het cementbedrijf: de autodealer heeft zich dan zonder het te weten schuldig gemaakt aan witwassen. Volgens Oded is dat wat hij als advocaat in de praktijk ziet. Ondernemers zien niet altijd dat ze dan strafbaar bezig zijn: ‘Krijg je als bedrijf betaald door een derde partij die niet in je klantenbestand voorkomt, dan moet er een alarmbel afgaan.’

Europese toezichthouder

Volgens de hoogleraar vervagen de morele grenzen onder zware financiële druk. ‘Het maakt even niet uit of de betaling van links of rechts komt, van partij A of partij B, als het maar snel op de rekening staat.’ Hij denkt dat de Europese Commissie meer gaat inzetten op het aanpakken van witwassen in de niet-financiële sector. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis wil de aanpak in alle lidstaten gelijktrekken. Dat zou onder meer moeten gebeuren door een nieuwe Europese toezichthouder die zich louter met witwascontroles bezighoudt. Daarmee zouden ook de niet-financiële bedrijven meer onder de loep worden genomen, vermoed Oded.

Bron: Trouw