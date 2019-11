‘Onafhankelijk Europees anti-witwastoezicht essentieel’

Minister Hoekstra (Financiën) vindt dat er een Europese toezichthouder moet komen om tot een effectievere aanpak van witwassen te komen. ‘Een onafhankelijke Europese toezichthouder is essentieel.’ De bewindsman heeft met zijn collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Letland een position paper opgesteld als basis voor de verdere discussie.

De inzet van het document is effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. ‘De komende tijd zal daarover in Europa veel gesproken worden. Ik draag, met de lidstaten waarmee ik samenwerk, daarbij actief uit dat een onafhankelijke Europese toezichthouder essentieel is’, aldus Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Harmonisatie wenselijk

Verschillen in regels en toezicht zijn onwenselijk, vinden de zes landen. ‘Dat vraagt om geharmoniseerde Europese regelgeving en toezicht.’ Witwassen en terrorismefinanciering zijn vaak internationale aangelegenheden, terwijl financiële instellingen vanuit een land de hele Europese markt kunnen bedienen. ‘Tekortkomingen in regels en toezicht in de ene lidstaat hebben dus effect op andere lidstaten.’ Daarnaast is samenwerking en gegevensuitwisseling tussen toezichthouders in verschillende lidstaten vaak complex. ‘Als er grote financiële belangen op het spel staan, kunnen toezichthouders bovendien direct of indirect worden beïnvloed door de onder toezicht staande organisaties.’ Juist die instellingen en lidstaten die actief witwassen en terreurfinanciering aanpakken, zouden zo te maken krijgen met de meeste reputatieschade.

Direct toezicht

De focus van de Europese toezichthouder zou moeten liggen op instellingen met verhoogde risico’s en situaties waarin het nationale toezicht tekortschiet. Indien nodig zou een instelling dan rechtstreeks onder Europees toezicht komen te vallen, aldus de zes landen.