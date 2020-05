Corona | ‘Koolmees ruilt ontslagboete in voor grotere rol vakbonden’

In het nieuwe steunpakket voor bedrijven gaat de boete bij ontslag van de baan, maar in ruil daarvoor krijgen vakbonden een grotere stem bij collectieve ontslagrondes. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen rond het overleg over de noodmaatregelen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) zou bereid zijn vakbonden een grotere rol te geven bij collectief ontslag. Die gaan dan akkoord met het schrappen van de boete wanneer een organisatie die steun ontvangt, toch mensen ontslaat. Dat voornemen leidde vorige week tot verontwaardiging bij bonden en politieke partijen. Koolmees vindt echter dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te reorganiseren om faillissementen te voorkomen. Hij zou nu de Wet melding collectief ontslag willen inzetten. Die bepaalt dat ondernemers overleggen met bonden als ze twintig of meer werknemers willen ontslaan.

Moeizamer overleg

De FNV is tegen het schrappen van de ontslagboete, maar zou daar onder voorwaarden wel mee akkoord willen gaan. Volgens ingewijden is de minister niet van plan om de boete nog langer te handhaven. Vakbonden zouden de grens voor het overleg met werkgevers bij collectief ontslag willen verlagen naar tien werknemers. Gevaar is dat de sterkere positie van bonden het overleg over ontslagen moeizaam en langdurig kan maken.

Het nieuwe noodpakket zou woensdag gepresenteerd moeten worden.

Bron: De Telegraaf