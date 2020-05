Corona | Koolmees: ‘Geen boete meer voor ontslag in tweede steunpakket’

In het tweede steunpakket voor bedrijven, dat vanaf volgende maand beschikbaar zal komen, vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor ondernemingen die steun ontvangen. Dat heeft minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aangekondigd. Vakbonden zijn boos.

Ondernemingen konden voor de maanden maart tot en met mei overheidssteun aanvragen bij problemen als gevolg van de coronacrisis, via regelingen als NOW, TOGS en TOZO. Er komt daarna een tweede steunprogramma, zei Koolmees in het programma Op1. ‘Het grootste deel van het pakket gaat door, we zijn nu naar de voorwaarden aan het kijken’, aldus Koolmees. Met het eerste steunpakket zijn tot nu toe 10.000 bedrijven en 340.000 ZZP’ers geholpen. ‘In totaal krijgen nu 2,1 miljoen mensen steun van de overheid. In de volgende fase moeten we ook nadenken over wat economisch verstandig beleid is. Het duurt langer dan we denken en mensen gaan hun baan verliezen. Daar kan ik niks aan doen.’

Scholing

Koolmees denkt wel aan ondersteuning op het gebied van scholing zodat mensen een andere baan kunnen vinden. ‘We hebben nu een boete voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die ligt in het tweede pakket niet voor de hand. Bedrijven kunnen in de problemen komen. Die moeten herstructureren en mogelijk mensen ontslaan, juist om andere banen te behouden. We moeten eerlijk zijn: we kunnen niet iedereen redden, maar we gaan wel zo veel mogelijk bedrijven ondersteunen en investeren in human capital.’

Koolmees vindt niet dat de online hotelbemiddelaar Booking.com, die vorig jaar een miljardenwinst maakte, ten onrechte staatssteun heeft aangevraagd. ‘We hebben de regeling snel uit de grond gestampt, maar ik begrijp de frustratie. In de tweede fase stellen we aanvullende voorwaarden aan staatssteun, zoals geen dividenduitkeringen en geen eigen aandelen inkopen.’

PvdA en SP hebben al laten weten tegen het tweede corona-steunpakket te gaan stemmen als daarin de ontslagboete komt te vervallen. Vakbonden CNV en FNV zijn ook ontstemd en vrezen grootschalige ontslagrondes.

