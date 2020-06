Subsidieregeling elektrisch rijden definitief, aanvragen vanaf 1 juli

Particulieren komen voortaan bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking voor een subsidie van 4000 euro. Voor een gebruikte auto is dat 2000 euro. Zij kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag indienen. De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is donderdag gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Het kabinet wil hiermee schoon vervoer stimuleren en op termijn toegankelijk maken voor iedereen.

Elektrisch rijden bereikbaarder

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat een elektrische auto voor veel meer mensen bereikbaar moet worden. Nu zijn het vooral nog veel zakelijke rijders die kiezen voor elektrisch. Met deze regeling, bedoeld voor particulieren die een middenklasse personenauto rijden, nieuw of gebruikt, wordt schoon, elektrisch rijden steeds aantrekkelijker voor een brede groep. Niet alle elektrische auto’s komen in aanmerking. Er zijn voorwaarden verbonden aan actieradius, de oorspronkelijke catalogusprijs en de minimale bezitsduur. Ook zijn er stevige voorwaarden om misbruik te voorkomen. De regeling loopt tot 2025.

Aanvragen vanaf 1 juli

Informatie over de subsidie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Particulieren kunnen hun aanvraag vanaf 1 juli indienen voor auto’s die zijn aangeschaft of geleased vanaf afgelopen donderdag.

Bron: Rijksoverheid