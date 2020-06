Nieuwe poll | Corona & evenementen: wat verwacht jij?

De AV-dag transformeert tot een online AV-week plus AV-beurs, maakte Accountancy Vanmorgen onlangs bekend. Het coronavirus heeft een flinke impact op evenementen en maakt dat er op veel plekken naar coronaproof-alternatieven wordt gezocht. De nieuwe AV-week en AV-beurs zijn daar mooie voorbeelden van.

Vooralsnog lijkt het er op dat er vanaf september meer mogelijk is qua evenementen , maar de verspreiding van het coronavirus laat zich natuurlijk lastig voorspellen. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw verwachtingen: denk jij vanaf september weer naar evenementen te gaan mits daar 1,5 meter afstand wordt gegarandeerd?

We hebben er een poll over online gezet die te vinden is op de homepage, aan de rechterkant. Vul de poll in en zie meteen wat de verwachting van andere bezoekers van Accountancy Vanmorgen is! De einduitslag delen we binnenkort natuurlijk ook nog met je.