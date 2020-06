AV-dag transformeert tot AV-week plus AV-beurs

Snel schakelen is belangrijk in tijden van corona en dat geldt ook voor de AV-dag, het jaarlijkse drukbezochte evenement van Accountancy Vanmorgen. De dag gaat op de schop. Het congresdeel wordt grotendeels losgetrokken van het beursdeel. En het leuke van moeten veranderen is… dat het nieuwe helemaal niet onderdoet voor het oude. Integendeel!

Met het congresgedeelte doelen we op de vele PE-sessies waar bezoekers inhoudelijk worden bijgepraat op een bepaald onderwerp. Dat deel vervangen we grotendeels door de online AV-week (21 t/m 25 september 2020). De beursvloer, waar met name netwerk en ontmoeting centraal staat, wordt de AV-beurs op 24 september 2020 in het NBC in Nieuwegein. Eén week dus die bomvol staat van bijpraten en bijspijkeren!

Grote beursvloer

Door het uit elkaar trekken van de beurs en het congres, zijn we in staat om een extra grote beursvloer van twee hallen te creëren met in totaal een oppervlakte van 3000m2. Naast vrij rondlopen op de beursvloer kan je ook vooraf afspraken inplannen met de standhouders via onze nieuwe planningstool. Zo kun je efficiënt je bezoek aan de beurs regelen.

Inhoudelijke sessies

De AV-week is je jaarlijkse accountancy-update vol inhoudelijke online PE-sessies op het gebied van fiscaliteit, vaktechniek en ICT maar ook met onderwerpen als diversiteit en verandermanagement. De fiscale onderwerpen worden door onze docenten van Fiscaal Vanmorgen gegeven, zoals Jeroen Knol, Marja van den Oetelaar en Jan Rolleman. Zij krijgen steevast een waardering van 8 of hoger. Je bent bij hen dus in goede handen.

ICT-kennis

Uiteraard mag ICT-kennis in deze tijd niet ontbreken. Corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we kunnen zijn. Is je business wel toekomstbestendig? Hoe ziet je portfolio er uit? Klopt de stip op de horizon nog wel of moet deze worden aangepast? En welke software hoort daar dan bij? Verschillende (software) sponsoren geven (gratis) productsessies gedurende de AV-week, maar je kunt je ook laten informeren op de AV-beurs.

Plan je bezoek

Op de twee beursvloeren van het NBC zullen maximaal 28 stands staan waardoor er met gemak 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Wil je helemaal efficiënt te werk gaan? Plan dan gesprekken in met de standhouders via de afsprakentool en schrijf je meteen in voor één of meerdere PE- en productsessies tijdens de beurs. Deze zijn vanwege de regels die wij strikt naleven, beperkt beschikbaar.

Extra sessie Belastingplan 2021

De beurs bezocht? Na afloop ontvang je een code waarmee je de online sessie over het Belastingplan 2021 kan volgen op een eigen gekozen moment. Je ontvangt na het volgen van deze sessie een certificaat van 2 PE-punten.

Het zijn onzekere tijden. Maar één ding kunnen wij je beloven. Na het volgen van de AV-week en een bezoek aan de AV-beurs is je accountancykennis weer helemaal up to date!

Bezoek de speciale AV-week 2020 site voor meer informatie!