Corona | Vooral jonge werknemers zijn de klos

Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen. In mei nam het aantal uitkeringen toe met 9 duizend. Dat is minder hoog dan april toen er 42 duizend WW-uitkeringen zijn toegekend. Meer jongeren tot 25 jaar doen een beroep op een werkloosheidsuitkering.

Jongeren staan vooraan

De afgelopen maanden nam de WW ongekend snel toe. In totaal kregen ruim 301.000 duizend mensen in mei een werkloosheidsuitkering. Dat is een stijging van 25% in drie maanden. April kende een enorme piek, maar in mei is de stijging afgenomen (+3,1 procent). Wat vooral opvalt is dat het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een WW-uitkering in drie maanden tijd bijna is verdrievoudigd. Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract. Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.

‘Dit is heftig’

Eind mei verstrekte UWV 31.100 uitkeringen aan jongeren. Eind februari ging het nog om 10.800 uitkeringen. Vooral in de maanden maart en april steeg de WW onder jongeren. Het aantal WW-uitkeringen nam in maart toe met 45% en in april met 81%. In mei was de stijging nog eens 10%. Relatief veel jongeren die in de afgelopen maanden hun baan kwijtraakten, werkten als uitzendkracht, in de horeca of detailhandel. ‘Als je kijkt naar de jongeren tot 25 jaar, dan zie je bijna een verdrievoudiging van het aantal jongeren met een WW ten opzichte van februari, dat is heftig,’ zei arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van UWV op BNR-radio. ‘De jongeren die je in de WW ziet, is het topje van de ijsberg van jongeren die hun baan verloren hebben. Je moet namelijk een arbeidsverleden van minimaal een half jaar hebben wil je in aanmerking komen voor een WW.’

Volgens het CBS is de werkeloosheid nu opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. ‘Het is spannend wat er in het najaar gaat gebeuren als de steunmaatregelen stoppen’, aldus Witjes. De NOW-regeling heeft immers een dempend effect op de werkloosheid en in het verlengde daarvan op het aantal WW-uitkeringen. ‘Op dit moment zeggen veel mensen dat ze er weinig van merken, je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een stuk verborgen werkloosheid’, zei Witjes op BNR-radio.

Horeca en schoonmaak

De WW nam in mei het sterkst toe bij de horeca en catering (+12,1 procent), in de schoonmaakbranche (+7 procent), detailhandel (+6,4 procent) en bij de uitzendbedrijven (+6,3 procent). Deze sectoren worden sterk geraakt door de coronamaatregelen die het kabinet halverwege maart heeft ingesteld om verspreiding van het virus te beperken. Er zijn ook sectoren waar het aantal WW-uitkeringen juist af nam ten opzichte van april. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouw (-8,5 procent), en de bouw (-4,2 procent). Dit is een seizoenseffect. In het voorjaar neemt het werk in deze sectoren toe.

Bron: UWV