Lijn van hogere uitkeringen en vaker beroep op WIA zet door

In 2025 stijgen de uitgaven aan uitkeringen bij UWV met ruim 8 procent en volgend jaar met 7 procent. Dit staat in de Juninota 2025. In 2025 zijn de uitkeringsuitgaven € 29,5 miljard, in 2026 naar verwachting € 31,5 miljard.

Er wordt vaker een beroep gedaan op de WIA, bijvoorbeeld doordat meer (jonge) mensen kampen met longcovid en langdurig psychische aandoeningen. Ook het feit dat mensen langer doorwerken is van invloed op de stijging van WIA-uitkeringen. Deze stijging draagt bij aan de verwachte stijging van de achterstanden van circa 100.000 wachtende mensen in 2027, oplopend tot ongeveer 200.000 wachtende mensen in 2030, enkel voor de WIA-claimbeoordeling, zoals recent in een kamerbrief is gesignaleerd.



Daarnaast stijgen de uitgaven aan de WIA door het herstel van dagloonfouten en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over loonloze tijdvakken. Op basis van deze uitspraak gaat UWV WIA-uitkeringen verhogen door rekening te houden met tijdvakken waarop geen loon is ontvangen.

Per 1 september 2025 zal UWV de 60-plusmaatregel weer toepassen voor twee jaar. Ook dit leidt tot meer toekenningen van WIA.

Wajong

Het aantal Wajong-aanvragen stijgt in 2025 doordat mensen die eerder waren afgewezen voor een Wajong- uitkering opnieuw een aanvraag kunnen doen. Dit is het gevolg van de zogenaamde tienjaarregel in de Wajong 2015, die in 2025 voor het eerst kan worden benut.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, Wajong, WAO en de oude arbeidsongeschiktheidswet voor zelfstandigen WAZ) stijgt in 2025 met circa 12.000 tot 871.000. Voor 2026 verwachten we een verdere stijging tot 881.000. De bijbehorende uitkeringslasten bedragen respectievelijk € 19,5 miljard en € 20,8 miljard.

WW

Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2025 toe met 15.000 tot een totaal van 189.000 uitkeringen. Op basis van de CPB-raming voor de werkloze beroepsbevolking stijgt de WW in 2026 verder tot 205.000 uitkeringen. De uitgaven voor WW-uitkeringen gaan omhoog van € 3,4 miljard in 2024 naar € 3,9 miljard in 2025 en € 4,4 miljard in 2026.

Ziekte en arbeid en zorg

De Ziektewet-uitkeringslasten stijgen van € 2,5 miljard in 2024 naar € 2,7 miljard in 2025. In 2026 komen de uitkeringslasten uit op € 2,8 miljard. De uitgaven aan arbeid-en-zorgregelingen (WAZO) stijgen van € 2,6 miljard in 2024 naar € 2,9 miljard in 2025. In 2026 komen de uitkeringslasten uit op € 3,0 miljard.