Webinar post-corona: ‘Corona versnelt wat al bewoog’

Vooruit kijken in tijden van coronacrisis, het is tricky met zoveel onzekerheid. Maar ook noodzakelijk voor de accountant, want zonder te anticiperen op de nieuwe situatie loop je achter de feiten aan. Vandaar dat Accountancy Vanmorgen, Full•Finance en MKB-kredietcoach donderdag de webinar ‘Post-corona: goede accountants kijken vooruit! En weten hoe dat moet’ organiseerden.

Want waar liggen de kansen voor MKB-ondernemers en accountants? Welke accountantskantoren zijn voldoende weerbaar om moeilijke tijden door te komen? Wat kunnen kantoren doen om hun positie te versterken? En wat kunnen zij nú doen voor hun klanten: hoeveel vet op de botten moet een MKB-ondernemer hebben en welke onderbouwde scenario’s kun je voor ze opstellen? Allemaal onderwerpen waar de accountant over na moet denken. Tijdens de webinar probeerden Accountancy Vanmorgen-hoofdredacteur Frans Heitling, Rabobank-sectormanager Zakelijke Dienstverlening Bas van Bommel en Marcel Maassen en Jan Wietsma van Full•Finance antwoorden op die vragen te geven.

Scenario’s

De onzekere tijden brengen met zich mee dat er steeds meer in verschillende scenario’s moet worden gedacht door bedrijven, de accountant en de bank. Dat constateerden donderdag zowel Rabobank-sectormanager Zakelijke Dienstverlening Bas van Bommel als Jan Wietsma van Full•Finance en MKB-kredietcoach. ‘Welke verwachtingen zien we, hoe gaan we daar mee om, zijn er liquiditeitsproblemen?’, schetst Van Bommel de vragen die daarbij aan de orde komen. ‘Wat we als bank op het moment zien – en dat is best verassend – is dat de liquiditeitsproblemen nog niet eens zo heel groot zijn. Dat komt met name omdat de overheidsmaatregelen die er zijn z’n werk hebben gedaan.’ Toch ziet de bank nog veel onzekerheid, ‘met name bij de MKB-ondernemers. Er is veel emotie en dat is voor ons als bank lastig, want wij moeten een rationele afweging maken.’ Het aantal financieringsaanvragen is vooralsnog niet heel groot, vertelt Van Bommel, maar als de verschillende steunmaatregelen straks aflopen zal dat naar verwachting flink toenemen. ‘En voor ons als bank is het wel een interessante vraag hoe we daar mee omgaan. Welke ondernemingen financieren we en welke niet? In de kern is het zo dat we bedrijven die gezond waren voor de coronacrisis ook daarna financieren. Maar er is natuurlijk een grijs gebied en daar zie je discussie.’ De bank zal vooral kijken naar buffervermogen en

‘Corona versnelt wat al bewoog’

Jan Wietsma constateert dat vaak wordt gezegd dat Corona de oorzaak is van veel problemen, maar Wietsma vindt – in het verlengde van Van Bommel – eerder dat Corona versnelt wat al bewoog. ‘Veel bedrijven waren al voor de coronacrisis in de kern niet meer financieel gezond. Het valt me op dat accountants daar eigenlijk te weinig alert op zijn, te weinig kritisch. Ik zie dat accountants soms optimistischer zijn dan hun klanten. En de klanten zijn weer optimistischer dan de bank. Ik zou daar als accountant toch echt kritischer naar kijken, want ik verwacht dat er in het najaar grote problemen gaan ontstaan.’ De economie in het post-coronatijdperk jaagt vier structurele veranderingen aan, voorspelt Wietsma: digitalisering, duurzaamheid, een herziening van de arbeidsmarkt en nieuwe geopolitieke verhoudingen.

Hoe ontwikkel je een scenario?

Maar hoe ontwikkel je nou een scenario waarmee de klant om kan gaan met al die veranderingen? ‘Het belangrijkste is dat je in eerste instantie goed bekijkt in welke fase een klant zich bevindt’, schetst Wietsma. ‘Heb ik te maken met krimp of groei? Vervolgens ga je kijken welke ontwikkelstrategie noodzakelijk is. Misschien dat we wel bij heel veel klanten op hervormen en vitaliseren terechtkomen. Dat betekent dat er hard gewerkt moet worden en dat er vaak grote veranderingen plaats gaan vinden in organisaties.’ Wietsma reikte woensdag veel handvaten aan voor het ontwikkelen van zulke scenario’s, waarmee je als accountant de klant op weg kunt helpen. Duidelijk is daarbij ook dat dat veel tijd, energie en geld kost. ‘Maar goede plannen worden altijd gefinancierd’, stelt Wietsma. ‘Voor sommige mensen zal gelden ‘ik blijf het doen zoals ik het altijd heb gedaan’, maar voor de meesten toch echt niet.’

