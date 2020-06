Webinar: goede accountants kijken vooruit! En weten hoe dat moet

Waar liggen de kansen voor MKB-ondernemers en accountants? Welke accountantskantoren zijn voldoende weerbaar om moeilijke tijden door te komen? Wat kunnen kantoren doen om hun positie te versterken? En wat kunnen zij nú doen voor hun klanten: hoeveel vet op de botten moet een MKB-ondernemer hebben en welke onderbouwde scenario’s kun je voor ze opstellen? Kortom: we gaan weer vooruit kijken. In een goedgevuld webinar op woensdag 17 juni. Mis het niet!

Het webinar bestaat uit vier onderdelen: kansen en risico’s voor ondernemers en hun accountants, profiel van het weerbare kantoor, financiering van het MKB en scenario’s voor MKB-ondernemers en hun accountants.

15.30 uur – Corona: kansen en risico’s voor ondernemers en hun accountants

Een maand geleden hielden we in samenwerking met Full•Finance en MKB-kredietcoach de AV-corona-enquête. Daarin gaf ongeveer een derde van de ondervraagde kantoren aan dit jaar een forse omzetdip te verwachten. In deze sessie gaan we uitgebreid in op de resultaten van de enquête en matchen we deze aan prognoses voor verschillende sectoren in het bedrijfsleven. Waar liggen de risico’s en de kansen?

Sprekers: Frans Heitling, hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen en Jan Wietsma van o.a. MKB-Kredietcoach.

15.50 uur – Profiel van het weerbare kantoor

Full•Finance houdt al 20 jaar een jaarlijkse benchmark over o.a. de economische positie van accountantskantoren. Hoe verhouden zich de uitkomsten van de AV-enquête met de uitkomsten en ervaringen uit de Full•Finance benchmark onderzoeken. Wanneer heeft een kantoor voldoende vet op de botten om ook moeilijke tijden door te komen? Wat zijn de profielen en kengetallen van sterke kantoren en wat kunnen kantoren doen om hun positie te versterken?

Spreker: Marcel Maassen van Full•Finance.

16.10 uur – Financiering van het MKB

Hoeveel vet op de botten moet een ondernemer hebben? Het bepaalt voor een groot deel de kansen voor MKB-ondernemers na de corona-crisis. Financiering van MKB-ondernemers betekent goed kijken naar de toekomst van een onderneming. Dat het goed ging in 2019 is geen garantie voor een succesvolle doorstart na corona. Financieringsmogelijkheden zijn echter wel – als onderdeel van de coronamaatregelen – verruimd. Denk o.a. aan de KK-C regeling.

Spreker: Bas van Bommel, sectorspecialist Zakelijke Dienstverlening van de Rabobank gaan hier uitgebreid op in.

16.35 Scenario’s voor MKB-ondernemers en hun accountants

Misschien wel het nieuwe normaal voor het rekenen. Een goed gevoel hebben over de toekomst van je onderneming is een vast en noodzakelijk onderdeel van een goede startpositie. Het is echter niet genoeg. Ondernemers en accountants moeten ook vooruitkijken. En dat gaat verder dan kijken in een glazen bol. Scenario’s gebaseerd op analyses van een onderneming, branche- en conjunctuurontwikkelingen, vaardigheden van de ondernemer, verschillende prognoses, enz.

Jan Wietsma neemt je mee in het opstellen van scenario’s ten behoeve van ondernemers. Proactief zijn ontwikkelt zich zo van modewoord tot echt gereedschap voor de adviespraktijk.

Daarna is er de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Het webinar kost € 95 en levert 2 PE-punten op. Inschrijven kan hier.