Opgestapte topman Wirecard vast op verdenking van boekhoudfraude

De onlangs vertrokken topman en oprichter Markus Braun van de Duitse betalingsverwerker Wirecard is dinsdag gearresteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) in München vermoedt dat Braun de omzetcijfers heeft opgeblazen.

EY

Eerder deze week werd al bekend dat de € 1,9 miljard die ontbreekt in de boekhouding van het bedrijf misschien nooit heeft bestaan. Op de beurs is de koers van Wirecard hard onderuitgegaan door het boekhoudschandaal. EY heeft vanwege de kwestie opnieuw de jaarcijfers niet gepubliceerd en heeft aanwijzingen dat er is gefraudeerd. De huisaccountant van het hoofdfonds op de beurs van Frankfurt heeft geen bewijs kunnen vinden voor het bestaan van €1,9 mrd aan contanten bij twee Filippijnse banken. EY zou vervalste documenten hebben gekregen over de banktegoeden.

Onderzoek KPMG

Wirecard ontkende de boekhoudfraude aanvankelijk stellig en huurde KPMG in om onafhankelijk onderzoek te doen. Het accountantskantoor verklaarde in april geen misstanden te zien, maar zei wel dat niet alle informatie beschikbaar was.

Onderzoek Duitse autoriteiten

De Duitse autoriteiten zijn al langer bezig met onderzoek naar de betalingsverwerker, waarbij recent ook invallen werden gedaan bij het bedrijf. Wirecard zei eerder aangifte te doen van de fraude en verklaarde dat het bedrijf mogelijk slachtoffer is van „gigantische oplichting.”

Bron: Telegraaf/FD