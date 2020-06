Breman heeft eindelijk weer een goedgekeurde jaarrekening

Mazars heeft de jaarrekening 2019 van Breman goedgekeurd, één van de grootste onafhankelijke installatiebedrijven van Nederland. Dat is bijzonder nieuws, want het in onrustig vaarwater verkerende bedrijf zat al sinds 2015 met jaarrekeningen zonder goedkeurende accountantsverklaring.

‘Een mijlpaal’, noemt Breman de goedkeurende verklaring van Mazars dan ook in een verklaring. De installateur heeft ruim 30 vestigingen en 1700 medewerkers ‘De nieuwe koers die door Breman een aantal jaren geleden is ingezet, werpt z’n vruchten af’, meldt het bedrijf. ‘Vanaf de jaarrekening 2017 is Breman overgestapt naar accountant Mazars. De uitdaging voor Breman was duidelijk: inzicht verkrijgen over alle projecten en daar de organisatie op inrichten, om vervolgens ‘het huis op orde’ te krijgen.’

Fraude en financiële problemen

In 2018 en vorig jaar kwam Breman in opspraak in verband met een fraudezaak waarbij de toenmalige directeur van de vestiging in Genemuiden was betrokken. Daarover diende onlangs een rechtszaak waarin Breman een slordige 1,4 miljoen euro terugeiste van de ex-directeur, zijn voormalige financiële rechterhand en drie Genemuider ondernemers. De vijf hebben volgens de Breman-directie jarenlang het bedrijf getild door valse facturen te sturen aan de Genemuider vestiging van Breman, meldde regionaal dagblad de Stentor. In februari berichtte de krant dat opnieuw een directeur is geschorst op verdenking van integriteitsschendingen.

Jaarrekeningen

Ook financieel leek het bedrijf er niet al te best voor te staan. Breman lag eerder al met PwC overhoop, dat weigerde de jaarrekening goed te keuren. Na de overstap naar Mazars deed zich aanvankelijk hetzelfde voor, maar nu is er dus toch een goedkeurende verklaring.

Startsein

In een uitgebreide verklaring over de goedkeurende accountantsverklaring toont het installatiebedrijf zich nu echter behoorlijk positief. ‘De samenwerking met Mazars viel samen met het startsein van de directie van Breman om organisatorisch en projectmatig stappen te maken en om de interne beheersing te optimaliseren en naar een hoger niveau te tillen’, meldt Breman. ‘Bovendien heeft Breman zich ten doel gesteld in 2025 energiepositief te zijn. Ambities die gepaard gaan met organisatorische versterkingen.’

Samenwerking Mazars

Breman-directielid Bernardo Eenkhoorn zegt tevreden te zijn over de samenwerking met Mazars. “In meerdere publicaties viel te lezen dat de relatie met onze accountant niet goed zou zijn. Die beweringen kan ik bij deze ontkrachten. De verstandhouding is altijd goed geweest en bovendien hebben we een relatie op basis van goed vertrouwen en daar zijn we Mazars erkentelijk voor.”

Op orde

In 2018 en 2019 maakte Breman naar eigen zeggen al grote stappen, maar was er nog geen sprake van een goedgekeurde jaarrekening over 2018. ‘Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van daadwerkelijk het huis op orde krijgen, om zo een goedkeurende verklaring te ontvangen bij de jaarrekening 2019. Dat punt is nu bereikt. Breman zal zich ook het komende jaar verder focussen op basic stability en optimalisatie van de bedrijfsvoering.’