Vijlbrief toch niet zeker dat BPM niet duurder uitvalt door nieuwe rekenmethode

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat toch weer laten onderzoeken of de omzetting van de BPM-tabel van NEDC naar WLTP wel budgettair neutraal uitpakt, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Ambtsvoorganger Snel gaf steeds aan die omzetting naar een nieuwe heffingsgrondslag gemiddeld en op macroniveau budgetneutraal te willen laten verlopen, maar zowel in de Kamer als in de autobranche bleven daar zorgen over bestaan.

Eerste stap

De implementatie van de WLTP is in twee stappen uitgevoerd, schetst de staatssecretaris in de brief. De eerste stap is per 1 januari 2017 genomen. Destijds heeft de Kamer het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen aangenomen waarin werd geregeld dat de middels Europese rekenmethode CO 2 mpas omgerekende of de dubbel geteste NEDC CO 2 -uitstoot gebruikt kon worden voor de heffing van BPM, op auto’s die al volgens de WLTP-testmethode waren getest. De BPM-tabel is toentertijd niet aangepast.

Tweede stap

De tweede stap is de invoering van de CO 2 -uitstoot die volgt uit de WLTP-testmethode als de heffingsgrondslag van de BPM. Gelijktijdig met deze stap zijn de BPM-tarieven zodanig verlaagd dat er geen stijging van de totale BPM-opbrengst volgt. Hiermee is de implementatie van de WLTP in de BPM op macroniveau budgettair neutraal. Deze tweede stap is op 1 juli 2020 gezet.

Om de budgettair neutrale implementatie van de WLTP in de bpm in beide stappen te waarborgen is gebruik gemaakt van uitgebreid onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door TNO. Op verzoek van de Kamer is daarna nogmaals onafhankelijk getoetst of deze omzetting daadwerkelijk budgettair neutraal is uitgevoerd. Deze toets is uitgevoerd door SEO.

Zorgen niet verdwenen

‘Ondanks dit zorgvuldige proces constateer ik dat de zorgen bij uw Kamer en de autosector tot op heden niet zijn weggenomen’, schrijft Vijlbrief. ‘Het betreft hier met name de vraag of de eerste stap in de implementatie budgettair neutraal is geweest. Aankomende week ga ik in gesprek met autobrancheorganisaties BOVAG en RAI, waarbij ik ook hierover van gedachten zal wisselen. Ik zal daarbij aangeven bereid te zijn om aanvullend onderzoek te verrichten. Mogelijk leidt dat tot een dieper inzicht waarom sommige auto’s duurder worden en sommige auto’s goedkoper. Het onderzoek moet er voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de vraag of sprake is geweest van een gemiddelde budgettair neutrale omzetting op macroniveau in de jaren 2017-2020.’

Overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP