Ondernemers kunnen online bpm-aangifte doen met eHerkenning

Ondernemers die zelf aangifte bpm doen, kunnen vanaf heden online bpm-aangifte doen met eHerkenning. Dit geldt voor nieuwe motorrijtuigen en voor gebruikte motorrijtuigen waarvoor aangifte wordt gedaan met de forfaitaire tabel.

Voordat bpm-aangifte kan worden gedaan, moet eerst een afspraak worden gemaakt met de RDW voor de keuring of identificatie van het motorrijtuig. De adressen van de keuringsstations zijn te vinden op de website van de RDW. Na goedkeuring door de RDW kan de bpm-aangifte worden ingediend.

De belastingplichtige is degene die het motorrijtuig inschrijft bij de RDW. Dat kan zowel een particulier als een bedrijf zijn. Alleen deze belastingplichtige mag aangifte bpm doen. Wel is het mogelijk om een andere partij te machtigen om de bpm-aangifte namens de belastingplichtige te verzorgen. Wanneer aangifte wordt gedaan zonder geldige machtiging, wordt de aangifte niet in behandeling genomen.

eHerkenning is een digitaal inlogmiddel waarmee ondernemers en organisaties veilig kunnen inloggen bij overheidsinstanties en andere dienstverleners. Het systeem werkt vergelijkbaar met DigiD voor particulieren, maar is bedoeld voor bedrijven. Met eHerkenning kunnen accountants, belastingadviseurs en ondernemers bijvoorbeeld inloggen bij de Belastingdienst, UWV, RVO en gemeenten. Daarbij wordt gecontroleerd namens welke organisatie iemand handelt en welke bevoegdheden die persoon heeft.