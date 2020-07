Minister wil verplichte aanwijzing accountants voor controle beursfondsen

Minister Hoekstra van Financiën komt met een wetswijziging waardoor accountants straks kunnen worden aangewezen voor de OOB-controle van beursgenoteerde bedrijven. Daarmee zou het probleem moeten worden opgelost dat de laatste paar jaar veel kleinere beursfondsen geen controlerend accountant kunnen vinden. De minister wint over het plan momenteel (juridisch) advies in en wordt gesteund door de twee kwartiermakers, meldt het FD. Zodra Hoekstra na de zomer met de Tweede Kamer over het onderwerp heeft gesproken starten de voorbereidingen voor een wetsvoorstel, meldt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Draai Hoekstra?

Sinds Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly in 2018 en 2019 aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren raakten verschillende – veelal kleine – beursgenoteerde bedrijven in de problemen omdat ze geen accountant konden vinden. Bovendien heeft er een uitbreiding uitbreiding van het aantal instellingen met een OOB-status plaatsgevonden. De NBA bracht haar zorgen over de afname van het aantal OOB-accountants aan Hoekstra over. De minister liet daarop vorig jaar in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie weliswaar weten dat de problematiek zijn aandacht had, maar toch leek de CDA-bewindsman zich toen nog niet al te veel zorgen te maken. De drie accountantsorganisaties die hun OOB-vergunning inleverden hadden relatief weinig OOB-controlecliënten, schreef de minister. ‘Aangezien het oob-accountantsorganisaties betreft die relatief weinig wettelijke controles bij oob’s en aankomende oob’s verrichten, kan niet worden gesproken van significante afname van het aanbod in zijn geheel.’ Ook was het Hoekstra naar eigen zeggen toen niet bekend dat er tekorten in het aantal accountants zijn in het OOB-segment.

CTA

Hoekstra lijkt nu dus toch van mening te zijn dat er een probleem is. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien de Commissie toekomst accountancysector (CTA) begin dit jaar al een aanwijzingsbevoegdheid aanraadde: ‘De commissie beveelt invoering aan van een bevoegdheid voor de minister van Financiën om – als ultimum remedium – een accountantsorganisatie toe te wijzen aan een controleplichtige entiteit die er ondanks gerede inspanning niet in is geslaagd een accountantsorganisatie te contracteren.’

Haken en ogen

Er lijken nog wel veel haken en ogen te zitten aan het voornemen van Hoekstra. De NBA vraagt zich bijvoorbeeld af wat een aanwijzingsbevoegdheid betekent voor de aansprakelijkheid van een accountant, bijvoorbeeld bij een faillissement. Bovendien zal de aanwijzingsbevoegdheid mogelijk in de praktijk niet altijd een oplossing zijn, omdat een accountant die zijn vingers niet aan een bedrijf wil branden een oordeelsonthouding kan afgeven. Daarnaast is het de vraag wie de verantwoordelijkheid voor de aanwijzingsbevoegdheid op zich zou moeten nemen. De AFM zegt daarin geen rol te kunnen spelen, omdat dit ‘qua scheiding der machten’ onwenselijk zou zijn.

Bron: FD