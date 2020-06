Beurskleintjes blijven moeite houden om accountant te vinden

Het beursgenoteerde Alumexx is door Euronext op het strafbankje geplaatst omdat het nog altijd niet is gelukt om een OOB-accountant te vinden voor de controle van de jaarrekening 2019, meldt het bedrijf maandagavond. De CEO van Alumexx noemt het ‘spijtig dat de beschikbaarheid van OOB-accountants momenteel zo beperkt is.’

Beperkte beschikbaarheid OOB-accountants

Alumexx is bouwer van ladders en steigers. Het bedrijf meldt kennis te hebben genomen van de noteringsmaatregel door Euronext omdat de onderneming geen gecontroleerde jaarrekening 2019 heeft. CEO Jeroen van den Heuvel: “Het is spijtig dat de beschikbaarheid van OOB accountants momenteel zo beperkt is. Meerdere kleine beursnoteringen hebben te maken met deze problematiek. Hierin zullen we ook graag gezamenlijk met verschillende partijen naar oplossingen blijven zoeken voor deze situatie. Wij blijven hierin positief voor 2020 en de toekomst.”

Blijvende inspanningen, contact met Euronext, AFM en NBA

Het bedrijf meldt op diverse momenten aan de markt te hebben gecommuniceerd dat het, ‘ondanks vele inspanningen’, de onderneming niet gelukt is om een aanbieding te ontvangen van een OOB-accountant voor de controle van de jaarrekening 2019. ‘Alumexx blijft zich onverminderd inspannen om een OOB accountant te vinden voor de controle van de jaarrekening 2020 en houdt contact met Euronext, AFM en NBA over deze situatie om tot een oplossing te komen’, meldt het bedrijf. Vorig jaar was Alumexx nog klant bij Accon Avm, maar dat accountantskantoor leverde de OOB-vergunning in.

Moeite ‘beurskleintjes’

Nadat Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly in 2018 en 2019 aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren raakten verschillende – veelal kleine – beursgenoteerde bedrijven in de problemen omdat ze geen accountant konden vinden. Daarbij waren bijvoorbeeld Lavide en Esperite. De ChristenUnie stelde vragen over de kwestie, maar minister Hoekstra van Financiën lijkt zich geen zorgen te maken over de ontwikkeling. De NBA wil niet morrelen aan de kwaliteitseisen om de beurskleintjes tegemoet te komen, liet de beroepsorganisatie al eens weten naar aanleiding van de discussie over de moeizame zoektocht van veel kleine beursfondsen.