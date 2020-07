UWV: meeste toekenningen NOW 1.0 naar detailhandel

Het register met bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van de eerste NOW-tranche is er nog niet, maar uitkeringsinstantie UWV heeft wel alvast een factsheet met cijfers over NOW-toekenningen per sector, regio en bedrijfsgrootte gepubliceerd.

De belangrijkste bevindingen:

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren detailhandel (25.141), horeca en catering (25.071) en overige commerciële dienstverlening (24.825).

Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (eerste termijn: € 494 miljoen), gevolgd door metaalindustrie, installatie, voertuigen (eerste termijn: € 352 miljoen) en horeca en catering (eerste termijn: € 306 miljoen).

Het aantal werknemers dat in dienst is bij werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, is het grootst in de sector overige commerciële dienstverlening (409.476), gevolgd door uitzendbedrijven (398.902) en horeca en catering (387.617).

Het verwachte omzetverlies is het hoogst in de sectoren horeca en catering (80 procent), cultuur (76 procent) en detailhandel (71 procent).

Veruit de meeste toekenningen, 93.386 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 1.055 toegekende aanvragen.

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (16.067), gevolgd door Rijnmond (10.510) en Midden-Utrecht (6.940).

Klik hier (pdf) voor de volledige factsheet.

Bron: UWV