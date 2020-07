Big Four tevreden: AFM-rapport is bevestiging

EY, Deloitte, KPMG en PwC reageren desgevraagd positief op het woensdag uitgebrachte rapport van toezichthouder AFM over de kwaliteitsbewaking bij de Big Four. De toezichthouder is overwegend tevreden, maar vindt wel dat kwaliteitswaarborgen om bijvoorbeeld vroegtijdig problemen op te sporen in de wettelijke controles die de grote kantoren verrichten kan worden versterkt. De Big Four-kantoren geven in hun reacties aan het rapport vooral als bevestiging te zien en nemen de kritiek mee ‘als aanknopingspunten voor verdere verbeteringen’.

EY: enorme ontwikkeling sinds 2017

‘Wij zijn verheugd met de bevestiging dat de goede stappen zijn en worden gezet’, reageert EY in een verklaring. ‘Wij zijn trots op onze mensen die zich hiervoor in de afgelopen jaren hebben ingespannen en op het resultaat dat wij als organisatie en als grootste kantoren in de sector hebben bereikt. Ook in de komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om continu te leren en verder te verbeteren. Het rapport van de AFM is hier een belangrijke input voor’. Rob Lelieveld, voorzitter EY Accountants: “De ontwikkeling die wij sinds 2017 hebben doorgemaakt is enorm en alleen samen met al onze mensen hebben wij dit kunnen bereiken. De mogelijkheden om verder te verbeteren zullen wij evalueren en passen heel goed in ons streven om onszelf continu te blijven uitdagen en verder te verbeteren. Onze cultuur is er op gericht om kwalitatief goede controles uit te voeren, het publieke belang voorop te stellen en continu te leren en te verbeteren. Het AFM onderzoek bevestigt onze kwaliteitsgerichte cultuur.” Dit rapport is ook behulpzaam voor de kwartiermakers, ziet EY. ‘Wij zullen de komende jaren in overleg met alle stakeholders actief samenwerken om de kwartiermakers zo goed mogelijk bij hun opdracht te ondersteunen. Wij benadrukken het belang van goede samenwerking tussen alle stakeholders in de keten om het vertrouwen in de sector en de kwaliteit van de financiële verslaggeving duurzaam te borgen.’

PwC: oordeel bij ons op alle onderdelen lichtgroen

‘Vandaag is het onderzoeksrapport uitgekomen van de AFM naar de kwaliteitsslag van de grootste vier accountantsorganisaties met een OOB-vergunning’, reageert PwC. ‘Daarbij hebben zij de borging van de volgende onderdelen onderzocht: Het verandertraject, waaronder onze kwaliteitsgerichte cultuur; De kwaliteitscirkel, om planmatig en continu kwaliteitsverbeteringen door te voeren; Vier kwaliteitswaarborgen: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKB), dossier coaching, consultaties en oorzaakanalyses. Op 30 juni jl. hebben wij het PwC-specifieke rapport ontvangen waarin het oordeel van de AFM op alle drie de onderdelen lichtgroen was. In dit onderzoek betekent dit dat wij resultaten hebben bereikt en dat de AFM slechts een beperkt aantal aandachtspunten heeft geconstateerd. Vooral bij het onderdeel kwaliteitscirkel is dit, gezien de aandachtspunten in het vorige onderzoeksrapport, een mooie stap voorwaarts.

De uitkomsten van het aan ons gerichte rapport doen recht aan de inzet van al onze collega’s in de afgelopen jaren op de genoemde thema’s. Het motiveert ons om daar onverminderd mee door te gaan, vanuit een kwaliteitsgerichte cultuur waarin het dienen van het publieke belang voorop staat. Tegelijkertijd zien wij ook aanknopingspunten voor verdere verbeteringen op de zogenoemde kwaliteitsslag. Enkele daarvan waren reeds geadresseerd (zoals blijvende aandacht voor werkdruk, leren van fouten en het belang van goede coaching en feedback), andere nemen wij mee in de verdere versterking van verschillende kwaliteitsinitiatieven.’

Deloitte: rapport laat zien dat we stappen gemaakt hebben

Rob Bergmans, audit leader Deloitte: “Deloitte is positief over het feit dat de AFM een publiek rapport uitbrengt over de ontwikkelingen en de bereikte resultaten op het gebied van kwaliteit. Wij zijn trots dat de AFM onze bereikte resultaten ziet en erkent. Dit is een mooie waardering voor de gezamenlijke inspanningen van al onze accountants die zich hier iedere dag intrinsiek gemotiveerd voor inzetten. De suggesties tot verbetering die de AFM geeft, zien op thema’s die op ons netvlies staan. Transparantie, zoals het melden van bereikte resultaten, draagt bij aan het versterken van het vertrouwen in de sector. Vertrouwen is cruciaal voor het uitoefenen van onze rol in de financiële keten en een goed functionerende economie.

Het rapport dat vandaag is gepubliceerd laat zien dat we stappen gemaakt hebben en op de goede weg zijn. Wij werken dagelijks aan het stimuleren, faciliteren en borgen van onze kwaliteitsgerichte cultuur en kwaliteitsbeheersing. Om de hoogste kwaliteit audits te kunnen blijven leveren, investeren we continu in innovatie, technologie en het verbeteren van onze processen, dat zien wij ook terug in de behaalde resultaten.”

Videoboodschap KPMG

Head of Assurance bij KPMG Marc Hogeboom reageert via video op het AFM-rappport.