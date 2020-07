AFM: Big Four op goede weg met randvoorwaarden voor kwaliteit

De Big Four-kantoren boeken resultaten in het realiseren van een kwaliteitsgerichte cultuur en het sturen op continue kwaliteitsverbetering. Dat constateert de AFM op basis van nieuw onderzoek naar kwaliteitsgerichte cultuur en kwaliteitswaarborgen bij Deloitte, EY, KPMG en PwC. De toezichthouder is overwegend positief, maar vindt wel dat kwaliteitswaarborgen om bijvoorbeeld vroegtijdig problemen op te sporen in de wettelijke controles die de grote kantoren verrichten kan worden versterkt.

Randvoorwaarden voor kwaliteit van wettelijke controles onderzocht

Het onderzoek was gericht op belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van wettelijke controles. De AFM beoordeelde de resultaten van de kwaliteitsslag van Deloitte, EY, KPMG en PwC en bekeek hoe de besturen van de kantoren werken aan de kwaliteitsgerichte cultuur, sturen op kwaliteit en hoe zij instrumenten inzetten om die kwaliteit duurzaam te borgen. De kwaliteit van de wettelijke controles is niet onderzocht. Daarmee is het onderzoek een tussenstap, licht de AFM toe.

De Big Four sturen op kwaliteitsverbetering en kwaliteitsgerichte cultuur

De AFM ziet dat de Big Four planmatig sturen op continue kwaliteitsverbetering binnen hun organisaties. De besturen tonen goed voorbeeldgedrag en nemen besluiten die in lijn zijn met een kwaliteitsgerichte cultuur, stelt de toezichthouder op basis van het onderzoek. Daarnaast ervaren de externe accountants en de medewerkers steun bij het realiseren van een kwaliteitsgerichte cultuur. Er zijn uitdagingen in het leren van fouten, werkdruk en voorbeeldgedrag van externe accountants.

Versterking nodig van de kwaliteitswaarborgen

De AFM keek ook naar de wijze waarop de Big Four kwaliteitswaarborgen inzetten en ziet daar ruimte voor versterking. De kwaliteitswaarborgen ondersteunen wettelijke controles en vormen een belangrijke signaalfunctie om vroegtijdig problemen op te sporen voordat een controle is afgerond. De kantoren kunnen hun beleid aanscherpen, de uitvoering ervan versterken en besturen kunnen hun inzicht in de uitvoering vergroten.

Nieuw onderzoek start in 2020

In 2017 deed de AFM ook onderzoek naar de kwaliteitsslag van OOB-accountantsorganisaties, waaronder de Big Four. De conclusie was dat die te langzaam ging. In 2019 concludeerde de toezichthouder dat er grote verschillen zijn in de kwaliteitsslag van de OOB-accountantsorganisaties direct na de Big Four. De inzichten uit het onderzoek zijn relevant voor alle accountantsorganisaties om mee aan de slag te gaan, stelt de toezichthouder. De AFM start vanaf 2020 met een onderzoek bij de zes OOB-accountantsorganisaties naar de realisatie van de kwaliteitsslag en de kwaliteit van de wettelijke controles.

Download en bekijk het hele onderzoeksrapport (pdf)

Bron: AFM