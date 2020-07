Bever van het kastje naar de muur: accountants niet bereid voorwaarden offerte te geven

De OOB-kantoren die het beursgenoteerde Bever Holding de afgelopen tijd opnieuw heeft benaderd over de jaarrekeningcontrole hebben geen van allen aangegeven onder welke voorwaarden ze bereid zijn een offerte uit te brengen, meldt Bever. Beursbedrijf Euronext heeft aangekondigd dat zij het vastgoedbedrijf daarom een noteringsmaatregel oplegt.

Wetswijziging geen oplossing voor korte termijn

Bever Holding sloot zich dit jaar aan in een lange rij van relatief kleine beursfondsen die geen controlerend accountant kunnen vinden. Sinds Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly in 2018 en 2019 aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren zijn de opties nog maar beperkt voor OOB’s. Minister Hoekstra van Financiën kondigde daarom onlangs aan met een wetswijziging te komen waardoor accountants straks kunnen worden aangewezen voor de OOB-controle van beursgenoteerde bedrijven. “Deze mogelijke wet zal echter de ontstane impasse van N.V. Bever Holding niet op korte termijn doen oplossen”, meldt Bever in een update.

AFM en NBA: vraag naar voorwaarden

Vastgoedbedrijf Bever liet eerder dit jaar weten dat het AFM en NBA had gevraagd om te helpen de impasse te doorbreken, maar dat beide organisaties hebben aangegeven geen formele rol te kunnen spelen. De organisaties adviseerden Bever om opnieuw in contact te treden met de OOB-kantoren om te vragen onder welke omstandigheden of voorwaarden de opdracht wel aanvaard zou kunnen worden.

Accountants geven niet thuis

Bever meldt daarop de afgelopen tijd de Big Four-kantoren en BDO en Mazars te hebben benaderd. De uitkomst daarvan bleek opnieuw teleurstellend, meldt het bedrijf: “Tot op heden hebben 4 van de 5 kantoren aangegeven geen offerte te willen uitbrengen voor de accountantscontrole van de jaarrekening van N.V. Bever Holding. Geen van de 4 hebben aangegeven onder welke voorwaarden ze dat eventueel wel zouden doen. Verwezen wordt naar de beperkte capaciteit en beschikbaarheid van de betreffende accountants van de accountantsorganisaties. Van 1 van de 5 partijen is nog geen reactie ontvangen, deze partij had in de eerste ronde ook aangegeven geen offerte te willen uitbrengen.”

Van kastje naar de muur

Het vastgoedbedrijf gaat daarom maar weer terug van het kastje naar de muur: “De Directie en de Raad van Commissarissen zal wederom formeel contact zoeken met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Autoriteit Financiële Markten Afdeling toezicht accountantsorganisaties om te kijken of zij toch de betreffende accountantsorganisaties niet kunnen motiveren toch een offerte uit te brengen of aan te geven onder welke voorwaarden dan wel.”

Maatregel Euronext

Het niet kunnen vinden van een controlerend accountant heeft ondertussen al wel gevolgen voor Bever: “Euronext heeft aangekondigd dat zij een noteringsmaatregel zal toepassen. De Penalty Bench is dan van toepassing als initiële handhavingsmaatregel. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de verhandelbaarheid van het aandeel. Het is op dit moment onduidelijk wanneer deze maatregel van toepassing zal zijn. De Directie en de Raad van Commissarissen heeft aan Euronext een voorstel gedaan ten aanzien van de publicatie van het volledige jaarverslag over het boekjaar 2019 en wacht haar reactie af.”

Geen hoop

Het bedrijf ziet het er niet meer van komen dat er zich alsnog een controlerend accountant aandient en is van mening dat er daardoor wettelijke grond is om tijdens de aandeelhoudersvergadering toch tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2019. “Gezien het feit dat het niet de verwachting is dat er alsnog een accountantsorganisatie bereidt zal zijn het jaarverslag over het boekjaar 2019 te controleren, overweegt de Directie en de Raad van Commissarissen op korte termijn (augustus) de gehele jaarrekening te publiceren waarbij in de overige gegevens zal worden aangegeven waarom de accountantsverklaring ontbreekt (inclusief alle pogingen om een accountant te krijgen met verwijzing naar plannen van de minister die overweegt accountantsorganisaties te verplichten een dergelijke opdracht te aanvaarden).

Wij zijn van mening dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2019 van N.V. Bever Holding te controleren een wettelijk grond is op basis van art 393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek 2 toch tot vaststelling kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2019 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders.”