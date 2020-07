‘Beurskleintje’ Bever: impasse, maar NBA en AFM willen niet bemiddelen

Bever Holding sluit zich aan in een lange rij relatief kleine beursfondsen die geen controlerend accountant kunnen vinden. Het bedrijf meldt in een verklaring dat het AFM en NBA heeft gevraagd om te helpen de impasse te doorbreken, maar dat beide organisaties hebben aangegeven geen formele rol te kunnen spelen.

Verschillende – veelal kleine – beursgenoteerde bedrijven raken de laatste jaren in de problemen omdat ze geen accountant kunnen vinden. Sinds Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly in 2018 en 2019 aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren zijn de opties nog maar beperkt voor OOB’s.

Geen offerte

Bever Holding is een vastgoedonderneming met een notering aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf meldt in een verklaring dat PwC, EY, KPMG, BDO en Mazars allen hebben aangegeven geen offerte uit te willen brengen voor de controle van de jaarrekening 2019. Daarom heeft de directie en de Raad van Commissarissen formeel contact gezocht met de NBA en de AFM ‘om te kijken welke rol zij zouden kunnen vervullen om deze impasse te doorbreken’.

AFM en NBA: geen formele rol

Beide organisaties hebben aangegeven geen formele rol te kunnen hebben in dit proces, meldt Bever Holding. ‘Wel is geadviseerd om opnieuw in contact te treden met de betreffende accountantsorganisaties om te vragen onder welke omstandigheden of voorwaarden de opdracht wel aanvaard zou kunnen worden.’

Opnieuw accountants benaderen

Directie en Raad van Commissarissen hebben de accountantsorganisaties daarom wederom benaderd om te vragen of ze alsnog een offerte willen uitbrengen en – als ze dat niet zouden willen – onder welke voorwaarde dit eventueel wel zou kunnen. ‘Op dit moment wacht de directie en de Raad van Commissarissen de reacties van de betreffende kantoren af’, meldt het bedrijf. De directie zegt zo spoedig mogelijk verdere mededelingen te zullen doen over de ontstane situatie, de publicatie van de jaarrekening 2019 en een mogelijke aandeelhoudersvergadering.

Beurskleintjes blijven moeite houden om accountant te vinden