Faillissements- en uitkeringsfraude vennoot accountantskantoor: 9 maanden cel

Een vennoot van een accountantskantoor* is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude en uitkeringsfraude. De man sluisde geld en goederen weg in het zicht van het faillissement van een postkoerierbedrijf en een transportbedrijf in Dordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel waar hij ook bestuurder van was. Daardoor werden crediteuren en werknemers ernstig gedupeerd, constateert de rechtbank. Ook verzweeg hij als ontvanger van een WW- en ZW-uitkering dat hij bestuurder was van de verschillende vennootschappen. Het totale fraudebedrag is tenminste 185.000 euro, het tekort in beide faillissementen meer dan 3 miljoen euro.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:7249

Faillissementen

Het postkoerierbedrijf werd op 4 oktober 2016 en het transportbedrijf op 1 november 2016 failliet verklaard. De verdachte was (middellijk) bestuurder van de beide vennootschappen. Ook was hij middellijk bestuurder van nog een postkoerierbedrijf en vennoot van een accountantskantoor. Na die tijd werden door de curator flink wat tekortkomingen geconstateerd.

Faillissementsfraude

De rechtbank acht bewezen dat de man zich als bestuurder van de gefailleerde schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij onttrok geldbedragen van in totaal € 37.000,- en negen bedrijfswagens met een totaalwaarde van meer dan € 64.000,- aan het vermogen van de vennootschappen door de bedragen door te sluizen naar het accountantskantoor. Dat gebeurde terwijl hij toen al wist dat een faillissement niet te voorkomen was. Hierdoor werden schuldeisers in hun verhaalsrechten benadeeld.

Geen volledige administratie

Daarnaast heeft de man niet voldaan aan het voeren van een volledige administratie en heeft hij zijn inlichtingenplicht tegenover de curator verzaakt. Hij heeft de curator ondanks herhaalde verzoeken niet de gevraagde informatie en documenten verstrekt en leverde geen volledige bedrijfsadministratie bij de curator in. Wat er wel aan administratie voorhanden was bleek onvoldoende te zijn. Voor de werknemers werd bovendien geen premie afgedragen. De verdachte heeft gehandeld zonder rekening te houden met de schuldeisers en de werknemers, spreekt de rechtbank uit.

Afwikkeling faillissementen bemoeilijkt

Door het uitblijven van inlichtingen en het ontbreken van een administratie kostte het de curator veel meer tijd en moeite om de rechten en verplichtingen van de failliete rechtspersonen vast te stellen dan wanneer de bestuurder wel de vereiste medewerking had verleend en een volledige administratie had gevoerd. Hierdoor werd een juiste afwikkeling van de faillissementen bemoeilijkt en werd de boedel op kosten gejaagd.

Uitkeringsfraude

Daarnaast heeft de man zich schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude, stelt de rechtbank vast. Hij heeft als ontvanger van een WW- en ZW-uitkering niet opgegeven dat hij niet alleen bestuurder was van één slapende vennootschap, maar van meerdere, in bedrijf zijnde, vennootschappen waarvoor hij ook werkzaamheden verrichtte. Dit heeft ertoe geleid dat hij ten onrechte een uitkering van € 84.000,- heeft genoten.

Celstraf

Al met al vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden in dit geval passend en geboden. De rechtbank weegt ten nadele van de man mee dat hij nauwelijks openheid van zaken heeft gegeven en dat hij geprobeerd heeft anderen de schuld in de schoenen te schuiven. Hij heeft bovendien geen enkel inzicht in het laakbare van zijn handelen getoond. Van de stelling van de raadsvrouw dat hij ‘er alles aan gedaan zou hebben de boekhouding op orde te brengen’ is naar het oordeel van de rechtbank niets gebleken.

Verbod uitoefenen van beroep als bestuurder

De man heeft de misdrijven begaan in de uitoefening van het beroep van statutair bestuurder van een rechtspersoon. De rechtbank is daarom van oordeel dat een verbod tot het uitoefenen van het beroep als bestuurder van een rechtspersoon als bijkomende straf op z’n plek is. Daarbij wordt overwogen dat de man zijn functie als bestuurder heeft ingezet voor eigen financieel gewin en daarmee crediteuren en werknemers ernstig heeft gedupeerd. Het beroepsverbod is ter bescherming van toekomstige schuldeisers. De termijn zal daarbij worden vastgesteld op vijf jaren.

*In de uitspraak wordt consequent gesproken over een accountantskantoor, maar éénmaal wordt vermeld dat het om een administratie-en belastingadvieskantoor zou gaan.