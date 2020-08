Accountants mogen TVL-aanvraag doen voor klanten

Accountants en andere intermediairs kunnen vanaf 1 september 2020 een TVL-aanvraag (Tegemoetkoming Vaste Lasten) indienen namens een getroffen ondernemer. Diverse accountantsorganisaties hebben hiervoor met succes gelobbyd bij het ministerie van Financiën.

Onlogisch

In juli traden onder meer SRA, NBA en NOB in overleg met Financiën. Men vond het vreemd en onlogisch dat accountants en andere intermediairs geen TVL-steun konden aanvragen voor ondernemers. Bij voorganger TOGS kon dit immers wel. Het ministerie is nu door de bocht en stelt dat accountants vanaf 1 september een TVL-aanvraag kunnen indienen voor klanten. Om de veiligheid te garanderen, moet de ondernemer eerst een ketenmachtiging geven aan de accountant of intermediair. Dit gaat via eHerkenning.nl.

Maximaal € 50.000

Met de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komen ondernemers in specifieke branches in aanmerking voor maximaal € 50.000. De TVL-subsidie loopt van 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur. Binnen een maand had de RVO ruim 21.800 aanvragen van ondernemers ontvangen. Hiervan waren er eind juli ruim 16.800 (€ 220 miljoen) toegekend. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal 50% van de vaste lasten voor de periode juni tot en met september. Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

Recreatieve vliegsector

Tegelijk is de recreatieve vliegsector toegevoegd aan de lijst van getroffen sectoren die in aanmerking komen voor de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Het betreft ondernemers die recreatieve vluchten (pleziervluchten) aanbieden, zoals luchtballonvaarders en ondernemers die rondvluchten aanbieden in sportvliegtuigen of helikopters, vallende onder SBI-code 51.10 ‘personenvervoer door de lucht’. Om te waarborgen dat alleen ondernemers uit de recreatieve vliegsector aanspraak maken op de regeling wordt een aanvrager die aanvraagt onder de SBI-code 51.10 gevraagd in het aanvraagformulier te verklaren dat de ondernemer recreatieve vluchten aanbiedt. De ondernemer hoeft hiervoor geen extra bewijslast aan te leveren. Het geschatte budgettaire beslag van deze toevoeging bedraagt circa € 1 à 2 miljoen euro en is gebaseerd op een gebruik van circa tweehonderd ondernemingen.

