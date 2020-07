Overleg met ministerie over aanvragen TVL door accountant of fiscalist 

SRA is samen met enkele andere beroepsverenigingen en belangenorganisaties in overleg met het ministerie van Financiën om te kijken of de accountant of fiscalist alsnog Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers mag aanvragen, meldt SRA-voorzitter Jan Zweekhorst. Momenteel is dat niet mogelijk.

Meerdere SRA-kantoren hebben SRA gevraagd waarom het accountants- en advieskantoor geen TVL voor klanten mag aanvragen, terwijl dat bij voorganger TOGS wel mogelijk was. SRA meldt die vraag vervolgens te hebben voorgelegd aan het ministerie van Financiën.

Tussenpersoon juist geschikt

Volgens SRA is de tussenpersoon, zoals de accountant of fiscalist, juist de tussenpersoon bij uitstek om een getrouw beeld van de TVL-aanvraag weer te geven. Dan wordt de ondernemer achteraf ook niet met een navordering geconfronteerd, verwacht de netwerkorganisatie.

In overleg met het ministerie

”SRA is daarom met de vijf andere Becon-organisaties (overlegorgaan met de Belastingdienst), zoals de NBA en NOB, en organisaties als Novaa en Novak in overleg met het ministerie van Financiën om te kijken of de accountant of fiscalist toch TVL voor de ondernemer kan aanvragen”, zegt SRA-voorzitter Zweekhorst. De SRA houdt de leden over de uitkomsten van dat overleg op de hoogte.

Bron: SRA