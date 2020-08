Eerste NOW-uitspraak: volledig doorberekenen loonkosten bij NOW-steun niet redelijk

Doorberekening van 100% van de loonkosten door een uitzend- of payrollorganisaties aan de inlener is niet redelijk als die uitzend- of payrollorganisatie steun ontvangt via de NOW-regeling, heeft de Rechtbank Gelderland uitgesproken. Dat lijkt volgens de voorzieningenrechter niet te stroken met de intenties van de overheid bij het invoeren van de NOW-regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid.

De uitspraak is gedaan in een kort geding dat Payrollbedrijf NettStaff uit Gorinchem had aangespannen tegen Kroftman uit Zevenaar, een groothandel in opslagtenten en opslaggebouwen. De uitspraak is van eind juli en is voor zover bekend het eerste geval waarbij een rechter zich uitspreekt over de NOW-steun.

NettStaff en Kroftman

NettStaff betaalde als back-officepartij het loon aan de uitzendkrachten die via een uitzendbureau waar het mee samenwerkt bij Kroftman aan de slag waren. Over het loon werd een opslag in rekening bracht bij Kroftman. Na de corona-uitbraak nam Kroftman al in een vroeg stadium contact op met NettStaff, met als doel om de uitzendkrachten met een beroep op de ophanden zijnde NOW-regeling zoveel mogelijk in dienst te houden.

Geschil over facturen

NettStaff deed inderdaad een beroep op de NOW-regeling, maar vervolgens ontstond een geschil over de aan Kroftman in rekening gebrachte facturen. Kroftman betaalde die niet en NettStaff spande daarover het kort geding aan. Kroftman voerde aan dat zij direct vanaf het begin van de coronacrisis bij NettStaff had aangedrongen op afspraken over de facturering, omdat het bedrijf zelf geen rechtstreeks beroep op de NOW-regeling kon doen voor de bij haar tewerkgestelde uitzendkrachten. Dat NettStaff nu aanspraak maakt op betaling van het volledige factuurbedrag doet geen recht aan de intenties van de NOW-regeling, stelde Kroftman. In de – eveneens door NettStaff ingezette – bodemprocedure zou moeten worden bepaald welk percentage van de facturen van NettStaff in redelijkheid door haar dient te worden voldaan, mede gelet op het feit dat NettStaff aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling.

Oordeel: volledige doorberekening onredelijk

De NOW-aanvraag van NettStaff is inmiddels aan het Payrollbedrijf toegekend. De voorzieningenrechter acht daarom niet uitgesloten dat in een bodemprocedure zal komen vast te staan dat NettStaff voor de bij Kroftman tewerkgestelde uitzendkrachten over een bepaalde periode een vergoeding van een deel van de loonkosten (80%) heeft of zal ontvangen via de NOW-regeling. In dat geval zou het niet redelijk zijn dat Kroftman 100% van die loonkosten dient te voldoen aan NettStaff. Dat lijkt niet te stroken met de intenties van de overheid bij het invoeren van de NOW-regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid. NettStaff stelt weliswaar dat de NOW-regeling niet bedoeld is voor een tegemoetkoming in de loonkosten per specifieke werknemer en dat het gaat om het totale pakket aan loonkosten en het verlies aan omzet, maar Kroftman heeft in dat verband erop gewezen dat in de branche uitzend- en payrollorganisaties worden geacht hierover afspraken te maken met de inlener. Dat volgt ook uit het e-mailbericht van NettStaff van 23 april 2020, waarin staat: “Ook zullen we de teruggave van de NOW-regeling voor het personeel wat wordt ingeleend door Kroftman retourneren aan Kroftman zodat iedereen aan het werk kan blijven”.

Uit het feit dat de uitzendkrachten, die bij Kroftman werkzaam zijn gebleven, per 1 mei 2020 door het uitzendbureau bij een andere back-officepartij zijn ondergebracht en daarbij is afgesproken dat bij Kroftman slechts 20% van de loonkosten in rekening worden gebracht, kan opgemaakt worden dat er inderdaad in de uitzendbranche in dit verband onderlinge afspraken worden gemaakt en dat op die manier de NOW-regeling ten goede komt aan de partij die de uitzendkrachten daadwerkelijk aan het werk houdt, constateert de rechter.

Vordering staat niet vast

Dat Kroftman gehouden is het volledige factuurbedrag aan NettStaff te voldoen staat dan ook niet zonder meer vast, oordeelt de voorzieningenrechter. ‘In het kader van dit kort geding kan niet vastgesteld worden in hoeverre Kroftman gehouden is de facturen van NettStaff geheel of gedeeltelijk te voldoen. Van een ‘harde’ vordering, zoals NettStaff stelt en Kroftman betwist, is daarom geen sprake. Daar komt nog bij dat NettStaff het bestaan van een spoedeisend belang bij haar vordering evenmin voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Tegenover het verweer van Kroftman, dat NettStaff in de betreffende branche een grote partij is en dat een vordering als de onderhavige geen groot aandeel van de omzet vormt, heeft NettStaff onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de liquiditeit van haar onderneming op het spel staat en in grote mate afhankelijk is van voldoening van de vordering. NettStaff heeft weliswaar aangevoerd dat sprake is van een omzetverlies van 40-45% als gevolg van de coronacrisis, maar zij heeft dit niet verder onderbouwd. Bovendien heeft Kroftman voor het bedrag van de vordering een bankgarantie gesteld. Daar komt nog bij dat NettStaff een uitkering in het kader van de NOW-regeling nog tegemoet kan zien. Dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, zoals NettStaff aanvoert, valt dan ook niet in te zien.’

Bodemprocedure

NettStaff legt zich niet neer bij de lezing van de voorzieningenrechter en zet de bodemprocedure door. ‘De NOW dient om ons te compenseren voor het omzetverlies bij klanten waar we geen medewerkers en dus geen factuur meer naartoe kunnen sturen. Kroftman probeert daarop mee te liften, maar zo is de regeling niet bedoeld’, zegt directeur Patrick Soeters daarover tegen het FD.