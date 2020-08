Sociale partners tegen te snelle afbouw loonsteun

Sociale partners maken zich zorgen over de woensdag uitgelekte kabinetsplannen voor een nieuwe ronde noodsteun. Zowel vakbond CNV als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen tegen snelle afbouw van de loonsteun via de NOW-regeling te zijn.

VNO-NCW en MKB waarschuwen dat er ‘niet ineens te hard aan de knoppen moet worden gedraaid’ vanwege het risico dat veel bedrijven na alle steun uit de eerste twee noodpakketten alsnog omvallen. Bovendien moet in sommige sectoren de klap nog komen, waarschuwen zij.

CNV: snelle afbouw leidt tot meer werkloosheid

Het CNV vindt dat afbouw van staatssteun te vroeg komt. De plannen zoals die woensdag door verschillende media werden gemeld zijn te rigoureus, meldt de vakbond in een verklaring. ‘We staan momenteel aan de vooravond van een grote werkloosheid. Een te snelle afbouw leidt juist tot meer werklozen en kan daarom ook meer belastinggeld gaan kosten. De staatssteun moet daarom zoveel mogelijk worden gehandhaaft de komende maanden. We zijn nu nog in gesprek met het kabinet om de NOW 3.0 vorm te geven. Ons doel: alle ballen op werkgelegenheid,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Reactie minister Koolmees

Het kabinet voert ‘intensief overleg met de polder’ over hoe verder, meldt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een reactie aan het FD. ‘We gaan door met steun om waar nodig baanbehoud voor elkaar te boksen, maar we zien ook dat sommige sectoren niet terugkeren naar de situatie van vóór maart. We zijn dus ook op zoek naar hoe we mensen op een verstandige manier van baan naar baan kunnen helpen.’

