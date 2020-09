Alweer een overname door Visma: Cash Software

Visma neemt online bedrijfssoftware specialist Cash Software over, meldt het Scandinavische softwarebedrijf. Met de strategische overname, die volgt op de overnames van Visionplanner, Nmbrs en onlangs Yuki, blijft de Visma Group gestaag groeien in de Nederlandse accountancy- en ERP-markt.

Cash Software

Cash Software, waar sinds 7 jaar ook Microloon een onderdeel van is, werd opgericht in 1984 en ontwikkelt al meer dan 35 jaar bedrijfssoftware voor het MKB. Inmiddels werken ruim 10.000 bedrijven met CASH en Microloon en tezamen voeren zij ruim 400.000 administraties. “Cash Software is groot geworden door gewoon te blijven en heeft de gebruiker altijd centraal gesteld om innovatieve bedrijfssoftware te kunnen bieden met een goede service. Door onderdeel te worden van de Visma-familie krijgen we nu nog meer armslag om de beste software en service te blijven bieden en meerwaarde te creëren voor al onze gebruikers” zegt Robert Mijnsbergen, CEO van Cash Software.

Reactie Visma

“De brede ERP-cloudoplossingen van CASH voor accountants en mkb-bedrijven, waar ruim 400.000 administraties in gevoerd worden, zijn een strategische uitbreiding van het Visma-ecosysteem. We zijn dan ook enorm verheugd dat Cash Software ervoor kiest om onderdeel te worden van onze snel groeiende Visma-familie. Met de toevoeging van Cash Software zijn we weer een stap verder in het aanbieden van het meest complete en innovatieve accountancy en ERP cloud-ecosysteem in de Benelux. Dankzij dit cloud-ecosysteem realiseren we een vliegwiel van waardecreatie voor klanten waarover we in de nabije toekomst meer zullen delen,” zegt John Reynders, Country Director Visma Benelux.

Naam blijft bestaan

Cash Software zet, onder de huidige naam, de bedrijfsactiviteiten als zelfstandige organisatie voort. De organisatie zal als onderdeel van Visma samenwerken met de andere Visma-bedrijven in de accountancy. De twee oud-eigenaren Jaap Boender en Zita de Booij nemen afscheid van Cash Software. Eigenaar Robert Mijnsbergen blijft aan als Managing Director. Er zijn geen managementwijzigingen met deze overname gemoeid.