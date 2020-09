Deloitte als eerste accountantskantoor in Nederland door omzetgrens van miljard

De kans is groot dat Deloitte Nederland marktleider in accountancy blijft. Het accountantskantoor is als eerste ooit in Nederland door de omzetgrens van 1 miljard euro heen gegaan. Dat blijkt uit de cijfers over het boekjaar 2019/2020 die het kantoor bekend heeft gemaakt.

De totale omzet van ruim 1 miljard euro betekent een groei van bijna 5 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. Dat is weliswaar minder dan de 8 procent groei van een jaar eerder. Toch lijkt het nog altijd geen slecht resultaat, gezien de woelige laatste maanden van het gebroken boekjaar.

Executive Board

Zo lijkt de Executive Board er zelf ook over te denken: ‘It has been an unprecedented year. In the first three quarters, we were fully on track in executing transformative engagements with clients across all industries. The fourth quarter presented us with one of the toughest challenges we have ever faced in our history. We are immensely proud of the commitment and positive engagement of our people, and the steps taken to ensure safety and continued support for our clients. Deloitte stands well prepared to address various potential scenarios of the future ahead.’

Groei vooral in consulting

De groei zit vooral in consulting. Daar nam de omzet toe van € 266.200.00 in 2018/2019 naar € 305.600.00 in 2019/2020. Bij audit & assurance en tax & legal werd vrijwel evenveel omgezet als een jaar eerder. Bij financial advisory en in overige dienstverlening werden lichte omzetstijgingen geboekt.

Operationeel resultaat afgenomen

Het operationeel resultaat nam behoorlijk af ten opzichte van een jaar eerder. In 2018/2019 was dat € 167,6 miljoen, in 2019/2020 € 157,2 miljoen.

Omzetgegevens Deloitte 2019/2020 2018/2019 2017/2018 audit & assurance* 229,8 229,0 231,3 tax & legal* 211,2 212,8 197,4 consulting* 305,6 266,2 238,9 risk advisory* 169,8 171,5 152,8 financial advisory* 91,4 87,3 75,9 anders* 7,6 1,4 0,5 totaal* 1015,5 968,2 896,8 aantal fte’s 6455,0 5736,0 5285,0 omzet per fte 157320,0 168794,0 169688,0 *bedragen x € 1.000.000

Deloitte Integrated Annual Report (IAR) (pdf)