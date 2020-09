Flinke clash curatoren Imtech en KPMG’ers

Hebben de KPMG-accountants die de cijfers van Imtech controleerden hun rug recht gehouden of zijn ze ‘als kleine kinderen naar huis gestuurd’ nadat ze eind 2012 bij Imtech aan de bel trokken over mogelijke fraude bij het beursfonds? Die vraag kwam maandag prominent aan de orde op de eerste zittingsdag bij de Accountantskamer voor de behandeling van tuchtklachten tegen vier KPMG-accountants, meldt het FD. Volgens de curatoren van Imtech hebben de vier bepaald niet hun werk gedaan, maar KPMG spreekt van ‘een dwaalspoor van loze verdachtmakingen om ons in diskrediet te brengen.’

Imtech

KPMG was de accountant van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat in 2015 failliet ging. De curatoren doen al vijf jaar onderzoek in de zaak en stellen dat er een boedeltekort is van 1,5 miljard euro. Daarvoor hebben zij verschillende partijen aansprakelijk gesteld, onder wie bestuurders, commissarissen, advocatenkantoor De Brauw en KPMG. Een eerdere tuchtzaak (2019) ging over 2011 en leidde toen tot tuchtmaatregelen. De klachten van maandag gaan over 2012 en hebben onder meer betrekking op de controle van een valse bankverklaring en afboekingen in Polen en Duitsland van in totaal €370 mln. Verder trokken de accountants in de ogen van curatoren ten onrechte een schriftelijke fraudemelding in die ze eerder zelf hadden in gediend bij de raad van commissarissen van Imtech.

Weggestuurd?

Twee van de nu door de curatoren aangeklaagde KPMG-accountants (Willem Riegman en Caroline Lagerwaard) trokken in december 2012 bij Imtech aan de bel met een brief waarin ‘aanwijzingen voor fraude’ werden genoemd, stelden de curatoren maandag. Dat was volgens de curatoren echter te laat. Bovendien verzuimden de KPMG’ers vervolgens ‘hun rug recht te houden’, toen ze ‘de fraudebrief’ weer introkken. Dat deden ze volgens de curatoren nadat ze de wind van voren kregen van de raad van commissarissen van Imtech. ‘We werden als kleine kinderen naar huis gestuurd’, verklaarde KPMG-partner Lagerwaard eerder in een interview met de curatoren over het incident.

Weerstand, niet weggestuurd

Maandag bevestigden de KPMG-accountants dat ze met flinke weerstand te maken hadden, maar van wegsturen zou helemaal geen sprake zijn. KPMG spreekt van een dwaalspoor van loze verdachtmakingen om ons in diskrediet te brengen. ‘Onze rol verdient juist applaus’, Lagerwaard Willem Riegman, de accountant die bij Imtech in die periode de jaarrekeningen aftekende, voegde daaraan toe: ‘Die weerstand hebben wij doorstaan en doorbroken.’

Lees hier alles over de Imtech-affaire.

Bron: FD