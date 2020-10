EY en PwC beboeten twaalf medewerkers voor overtreden onafhankelijkheidsregels

PwC en EY hebben medewerkers beboet voor het schenden van de onafhankelijkheidsregels rond beleggingen. De boetes lopen op tot enkele duizenden euro’s per persoon. Bij EY kregen twee partners een boete.

Bij PwC is dit jaar een financiële sanctie geïntroduceerd voor overtredingen. Wel wordt al langer jaarlijks een aantal reviews gedaan met betrekking tot de persoonlijke onafhankelijkheid. Dat gebeurde in het afgelopen boekjaar, dat loopt tot 1 juli, 271 keer gedaan. Het jaar ervoor waren er 174 van die reviews. In totaal werd er 20 keer een overtreding geconstateerd, tegen 14 een jaar eerder. Toen werden die gevallen allemaal met een waarschuwing afgedaan, maar in 2019/2020 volgde er twee keer een terechtwijzing. Bovendien werd er dus tien keer een boete uitgedeeld.

Bewustzijn vergroten

PwC is zich ervan bewust dat er relatief vaak onafhankelijkheidsregels worden overtreden: ‘Om het bewustzijn verder te vergroten en het relatief hoge aantal geconstateerde persoonlijke onafhankelijkheidsovertredingen te verminderen, is afgelopen jaar frequenter gecommuniceerd over dit thema en is het aantal collega’s dat is onderworpen aan een review van de persoonlijke onafhankelijkheid met meer dan de helft toegenomen’, valt te lezen in het transparantieverslag.

Bij 19 van de 20 overtredingen ging het om het niet of niet tijdig registreren van beleggingen, weet het FD. Accountants mogen niet beleggen in ondernemingen waar ze ook de jaarlijkse boekencontrole doen. Bovendien moeten alle transacties tijdig worden gemeld.

Extra prikkel

De boetes variëren bij PwC van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. ‘We willen laten zien dat we beter willen doen, ook aan de buitenwereld. Naast de bestaande waarschuwing en de berisping hebben we daarom de boete als een extra maatregel toegevoegd. Als een prikkel voor mensen om zich aan de regels te houden’, zegt topman Ad van Gils in het FD.

EY straft 34 medewerkers

Bij EY zijn de aantallen groter: het nam de onafhankelijkheid van 48 partners en directeuren onder de loep. Daarnaast werden 133 andere medewerkers gecontroleerd. Vijf partners kregen een straf voor administratieve overtredingen, veelal het niet goed melden van beleggingstransacties. Twee van hen kregen een boete. 29 medewerkers kregen een waarschuwing of een aantekening in hun personeelsdossier.

Deloitte en KPMG houden aantallen geheim

Deloitte controleerde 242 partners en medewerkers, maar zegt niet hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd en welke sancties zijn opgelegd. Bij KPMG hebben medewerkers in 0,8% van de gevallen de interne regels niet goed gevolgd; een jaar eerder was dat nog 0,5%. Volgens KPMG was de onafhankelijkheid in deze zaken niet daadwerkelijk in gevaar. Deloitte zegt dat er geen sprake is geweest van ‘overtreding van de externe onafhankelijkheidsregels’, maar dat het wel een onbekend aantal zaken aantrof rond het tijdig melden van transacties.