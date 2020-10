Kriton biedt PE-tool tegen vaste prijs

In het kader van de nieuwe PE-regeling die op 1 januari ingaat, heeft Kriton een PE-portfoliotool ontwikkeld. Het grote voordeel daarvan is naar eigen zeggen de vaste prijs en de mogelijkheid dat kantoren het eigen trainingsaanbod kunnen opnemen.

De opleidingsspecialist biedt een online PE-portfoliotool waarmee accountants ‘alles kunnen doen wat nodig is voor de nieuwe PE-regeling’. De tool ondersteunt bij zaken als leerdoelen vastleggen en het monitoren van alle PE-portfolio’s. Per gebruiker kost de tool – die direct beschikbaar is – € 29. Projectverantwoordelijke Peter van Loevezijn zegt dat Kriton nadrukkelijk ook een tool wilde bieden aan accountantskantoren. ‘Ook al richt de PE-regeling zich op de individuele accountant, je kunt de ontwikkeling van de accountant niet los zien van de doelen en leerdoelen van een kantoor.’ De tool helpt met het stap voor stap opbouwen van een portfolio met haalbare leerdoelen en daaraan gekoppelde leeractiviteiten. Leidinggevenden en mentoren kunnen tussentijds online feedback geven op wat de accountant heeft geschreven. Alle documentatie staat op een centrale plek, die ook via een app toegankelijk is.

Eigen trainingsaanbod koppelen

Een van de plusplunten is volgens Kriton de exportfunctie, waarmee een kantoor een dashboard kan raadplegen met onder meer de statusvoortgang van de geschreven portfolio’s en de uitvoer ervan. ‘Zo kan het kantoor bijvoorbeeld snel zien wie nog niet bezig is, al bezig is en wie klaar is. Verder is het mogelijk alle PE-portfolio’s in te zien op detailniveau om het gesprek hierover aan te gaan met de accountant.’

Desgewenst kunnen kantoren ook eigen trainingen opnemen. ‘Ons uitgangspunt is altijd geweest dat een accountant of kantoor zelf bepaalt waar bijvoorbeeld een training wordt gevolgd. We weten dat sommige aanbieders van een tool hun eigen trainingsaanbod aan de tool koppelen, maar dat doen wij absoluut niet’, zegt Van Loevezijn.

Meer tools

Voor mkb-accountants gaat volgend jaar het nieuwe PE-systeem in, waarbij de 40 PE-punten worden ingeruild voor een persoonlijk PE-portfolio. De NBA kwam afgelopen week met een zelfevaluatietool die helpt bij het opstellen van een PE-plan. Ook SRA, Full Finance en Interaction Group hebben gezamenlijk een PE-tool ontwikkeld. Die laatste tool biedt overigens ook mogelijkheden voor een kantoor om de voortgang te monitoren, maar kent geen vaste prijs: de tool wordt aangeboden tegen een jaarlicentie op basis van het afgenomen pakket.