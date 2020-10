NBA komt met zelfevaluatietool

De NBA heeft een zelfevaluatietool ontwikkeld voor financieel professionals. ‘Een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw PE-plan’, aldus de beroepsvereniging.

Met ingang van volgend jaar geldt een nieuw PE-systeem voor accountants in business. De PE-uren worden ingeruild voor een PE-plan met leerdoelen, leeractiviteiten, leerresultaten en persoonlijke reflectie. ‘De zelfevaluatietool ondersteunt u bij het formuleren van passende leerdoelen en het selecteren van de juiste leeractiviteiten die aansluiten bij uw werkzaamheden.’

Persoonlijk rapport

Het is een online zelfevaluatie die is gebaseerd op het Maturiteitsmodel financieel professional 2022. ‘Door de online vragenlijst in te vullen, krijgt u inzicht in uw huidig beroepsprofiel, uw huidige competenties en uw (gewenst) toekomstig beroepsprofiel.’ Het resultaat is een persoonlijk rapport met een PE-advies dat als uitgangspunt kan dienen voor het opstellen van een PE-Portfolio.

Meer tools in januari

De gratis zelfevaluatie is te vinden op MijnNBA en levert binnen vier uur een persoonlijk rapport op, dat gedurende twee weken gedownload kan worden. Een evaluatietool voor de openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant komt in januari beschikbaar.