SRA, Full Finance en Interaction Groep brengen online PE-tool

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe PE-regeling, de nieuwe NVPE, in voor mkb-accountants. Geen 40 PE-punten meer per jaar, maar een persoonlijk PE-portfolio. Hierdoor gaat er voor de individuele accountant en het accountantskantoor het nodige veranderen.

PE-tool

Om deze transitie voor iedereen in goede banen te leiden, hebben SRA, Full Finance en Interaction Groep een online PE-tool ontwikkeld. De online PE-tool is een weboplossing waarin de individuele accountant zijn PE-portfolio kan bijhouden. Alle stappen die in de nieuwe PE-regeling gezet moeten worden, kunnen hierin – en dus op één plek – digitaal worden vastgelegd, opgeslagen en bewaard. Als de PE-tool compleet wordt doorlopen en goed wordt ingevuld, voldoet de accountant aan alle vastleggingseisen vanuit de nieuwe NVPE.

Ook voor het accountantskantoor

Ook voor het accountantskantoor verandert er met de PE-regeling veel. Binnen de nieuwe NVPE wordt er veel meer van het accountantskantoor verwacht op het gebied van kwaliteit, hr en compliance. De nieuwe PE-tool biedt uitgebreide sturings-, monitorings- en compliancemogelijkheden om zo grip te houden op de processen, vakbekwaamheid en kwaliteit van het kantoor. Tevens kan de werkgever in de tool medewerkers monitoren op voortgang en ontwikkeling.

Alle devices en hr-systemen

De PE-tool is een onlinetool die op alle devices en desktopomgevingen gebruikt kan worden. Vanuit de ‘mobile first’-gedachte is de tool optimaal te gebruiken op smartphone of tablet. Eveneens zijn er downloadmogelijkheden, zowel als pdf-, txt- als csv-bestand. De PE-tool is in veel gevallen te koppelen aan bestaande hr-systemen.

Licentie en beschikbaarheid

De PE-tool wordt aangeboden per kalenderjaar tegen een jaarlicentie. De kosten zijn afhankelijk van het pakket. Er zijn drie licentiemogelijkheden: individueel PE-plan, Kantoor basis en Kantoor plus. De SRA PE-tool is beschikbaar vanaf december 2020, zodat accountants tijdig kunnen beginnen met hun PE-portfolio 2021.

SRA traint en ondersteunt

SRA organiseert demobijeenkomsten en biedt diverse trainingsmogelijkheden voor het gebruik van de PE-tool: voor het gehele kantoor of individueel, klassikaal of online. Inschrijving en meer informatie is te vinden op www.sra.nl/nvpe.