NBA vindt tuchtrechtelijke gevolgen bij ernstige examenfraude voor de hand liggen

De NBA is met een nadere reactie gekomen op de ontwikkelingen rond examenfraude bij accountantskantoren. De beroepsorganisaties vindt de onderzoeken die momenteel gaande zijn bij de oob-kantoren “erg lang” duren en pleit er voor dat alle onderzoeken “nu snel worden afgerond, opdat de sector voor de zomer van 2024 stappen kan zetten ter verbetering.”

De NBA heeft de kantoren waar onderzoeken lopen onlangs bij elkaar geroepen. “Hierbij is gesproken over de feiten en de gevolgen van die feiten, de kaders waarbinnen de geconstateerde feiten worden beoordeeld en de mogelijke consequenties voor individuele accountants. Deze gesprekken worden de komende periode tot aan de afronding van de onderzoeken voortgezet.”

Tuchtrechtelijke gevolgen

De beroepsorganisatie is van mening dat verschillende vormen van geconstateerde examenfraude een schending zijn van de beroepseed en de VGBA. “Proportionaliteit is belangrijk, maar voor nader te bepalen ernstige gevallen van examenfraude ligt tuchtrechtelijke opvolging voor de hand. Het oordeel is uiteindelijk aan de Accountantskamer. De NBA is met de kantoren en de AFM in overleg over de vraag welke rol er ligt voor de beroepsorganisatie met betrekking tot tuchtrechtelijke gevolgen van de geconstateerde feiten.”

PE-stelsel

Al eerder kondigde de NBA aan ook zelf het nieuwe PE-systeem te evalueren en daarbij ook goed te kijken naar de fraudegevoeligheid daarvan. Daarover meldt de beroepsorganisatie nu: “Wij zullen, zodra die evaluatie gereed is en er een nieuw model is ontwikkeld, dat door een externe deskundige laten toetsen op fraudegevoeligheid.” De NBA stelt vragen en antwoorden van de kennistoets desgevraagd beschikbaar aan de kantoren om hun interne onderzoek beter uit te kunnen voeren. “Niet meer te garanderen is, dat de huidige set van vragen en antwoorden van de kennistoets nog bruikbaar is. Mogelijk zijn er immers antwoordensets in omloop. Daarom trekt de NBA alle vragen terug en zal er met voorrang worden gewerkt aan nieuwe vragen en antwoorden.”