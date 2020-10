Alle informatie over aanvragen NOW 3 op een rij

De derde aanvraagperiode van de NOW start naar verwachting half november. Lees hier alvast wat je moet weten.

De belangrijkste wijzigingen in de derde aanvraagperiode NOW:

De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden (oktober, november en december 2020). Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.

De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

De tegemoetkoming gaat van maximaal 90 procent naar maximaal 80 procent van de loonkosten.

De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft hij een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk. Hiervoor moet hij zich melden bij UWV.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of de werkgever ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Op deze speciale pagina op Rijksoverheid.nl vind je alle informatie over het aanvragen van de nieuwe NOW-regeling bij elkaar. Naast praktische informatie voor bij de aanvraag van NOW3 staat er onder meer informatie over het berekenen van de omzet of loonsom.

