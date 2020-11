‘Accountant Grant Thornton voerde schijnonderzoek uit’

Een forensisch accountant die jarenlang bij Grant Thornton werkte is deze week bij de Accountantskamer ter verantwoording geroepen door twee klokkenluiders bij energiebedrijf Vattenfall. De twee verwijten de accountant dat hij broddelwerk heeft geleverd bij een onderzoek naar de misstand die de twee aan de kaak stelden.

Aanbestedingsregels overtreden

De klokkenluiders zijn een projectmanager en een collega bij Vattenfall, die in actie kwamen toen voorloper Nuon in 2013 een deal wilde sluiten met Siemens over de aanleg van een elektriciteitscentrale bij Hamburg. Siemens zou daarbij aanbestedingsregels breken en voor honderden miljoenen worden bevoordeeld. NRC reconstrueerde vorig jaar hoe de twee na het aan de kaak stellen daarvan werden getreiterd en geprobeerd is hen te ontslaan.

Onderzoek

Vattenfall deed een internal audit naar de overtreding van de aanbestedingsregels. Ook Grant Thornton werd ingehuurd, om nog extern onderzoek te doen naar de internal audit in Duitsland. Daarbij kwam de accountant in beeld die zich nu bij de Accountantskamer moet verantwoorden.

Het onderzoek dat hij deed riep echter naderhand veel vragen op. Volgens de klokkenluiders heeft de forensisch accountant Vattenfall uit de wind gehouden, feitelijke onjuistheden aangevoerd, en zich niet aan zijn eigen regels gehouden. Volgens de projectmanager is het rapport ‘onkundig, onprofessioneel, onzorgvuldig’. Ook het Huis voor Klokkenluiders stelde eerder in een rapport namens de twee ontslagen Vattenfall-medewerkers dat het onderzoek van Grant Thornton naar de kwestie ‘eenzijdig’ en te veel op de hand van opdrachtgever Vattenfall was.

Doel onderzoek

Over het doel van het door de toenmalige Grant Thornton-accountant uitgevoerde onderzoek bestaat ook veel onduidelijkheid. De klokkenluiders wilden een onderzoek naar de Duitse misstanden, maar volgens de accountant zelf deed hij alleen onderzoek naar de procedures. Een extern onderzoek naar het interne onderzoek van Vattenfall, geen onderzoek naar de misstanden. Daarom was het ook niet nodig om met de klokkenluiders te spreken, vindt de accountant.

Of de Accountantskamer daar ook zo over denkt moet nog blijken. De uitspraak volgt over 15 weken.

Bron: FD