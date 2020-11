‘Amper omzetdaling accountancy, volgend jaar wel krimp’

De coronacrisis heeft in de accountancysector vooralsnog een beperkte invloed op de omzetontwikkeling bij kantoren. Toch zal ook de accountancy volgend jaar te maken krijgen met terugval. Die verwachting wordt uitgesproken in de Benchmark Accountancy 2020 – 2021 van Full Finance, Novak en Rabobank. De totale omzet van de accountancy in Nederland is € 9 miljard. De opstellers van het rapport schatten in dat de omzet in de accountancy in 2021 een krimp van tussen de 0 en 2,5% zal laten zien, dus maximaal € 250 miljoen.

Goede start 2020, maar Corona sloeg in als een bom

Na een goed 2019 startte ook het eerste kwartaal van 2020 positief, wordt in de benchmark teruggeblikt. De accountancy had net als andere branches alleen last van een tekort aan arbeidscapaciteit. Corona sloeg echter in als een bom aan het einde van het eerste kwartaal van 2020. Veel branches werden getroffen, in het bijzonder de horeca, de reissector en de evenementenbranche.

Accountancy afwijkend beeld

De accountancy geeft echter een ander beeld dan die zwaar getroffen branches, wordt in de benchmark geconstateerd:

‘De ondersteuning van klanten tijdens de coronatijd gaf juist meer werk in de branche. Bijvoorbeeld door de aanvraagbegeleiding van regelingen, maar ook door achterstand in het reguliere werk.

Toch zal de accountancy ook te maken krijgen met terugval. Door een toenemende werkloosheid en een laag sentiment in Nederland zullen er minder salarisstroken te verwerken zijn, nemen de advies- of bijzondere opdrachten af en worden door minder investeringen ook minder kredietaanvragen en tussentijdse cijfers gevraagd. We verwachten dat het in de loop van 2021 merkbaar zal worden. We verwachten alleen niet dat het effect heel groot zal zijn. De branche is immers beperkt conjunctuurgevoelig.

Tot nu toe hebben we eigenlijk weinig negatieve verhalen uit de markt gehoord en ook de benchmark laat marginale verschillen in omzet zien (kleine kantoren merken een plus, grotere kantoren geven een kleine achteruitgang aan). Administratiekantoren geven een kleine 3% omzetdaling aan als gevolg van corona. Kortom, in 2020 is het effect slechts deels zichtbaar.’

Onderzoek

Full Finance voerde het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen in de accountancy voor de achttiende keer uit, in samenwerking met Novak. Dit jaar is het onderzoek mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Tussen juli 2020 en oktober 2020 retourneerden 116 kantoren een enquêteformulier. De respondenten zijn accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren tot 200 fte. Voor een aantal kengetallen is een vergelijk gemaakt met het vorige benchmarkonderzoek.

Het benchmarkrapport (met veel meer conclusies over de stand van de accountancy) is hier te downloaden: Full Finance-Novak-Rabobank – Benchmark Accountancy 2020-2021