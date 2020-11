Vakbonden niet blij met fraudeonderzoek Deloitte

Deloitte Forensic & Dispute Services gaat onderzoek doen naar mogelijke fraude bij het Zeeuwse sociaal werkbedrijf Dethon. Die opdracht heeft het bestuur van Dethon gegeven na klokkenluidersmeldingen over de fraude bij FNV en CNV. De vakbonden zijn echter niet gelukkig met die keuze, aangezien Deloitte ook als huisaccountant van Dethon de jaarcijfers controleerde. FNV en CNV zeggen dat juist bij zo’n onderzoek elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Fraudemeldingen

Dethon is het sociaal werkbedrijf van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. Door wie de fraude bij Dethon is gepleegd en hoeveel er gefraudeerd is maken de vakbonden niet openbaar. Wel dat het lijkt te gaan om ‘aanzienlijke bedragen’ en dat de vermeende fraude niet organisatiebreed zou zijn gepleegd. Er zou sprake zijn geweest van ‘persoonlijk handelen’ bij het sociaal werkbedrijf.

Kwestie al in september aangekaart

In een brief aan de vakbonden kondigt het dagelijks bestuur van Dethon nu aan dat Deloitte Forensic & Dispute Services onderzoek gaat doen naar de vermeende fraude. “We hebben in september een brief gestuurd naar de wethouder en aangekaart wat de vermeende fraudekwestie is. Daar willen we afspraken over maken en dat is niet gelukt”, zegt Marco Schipper van FNV tegen de regionale omroep. “We hebben een ultimatum gesteld met eisen en daar heeft de wethouder niet op gereageerd.”

‘Ongelukkige keuzes’

De vakbonden zijn niet blij met de keuze voor Deloitte en vinden het daarnaast ongelukkig dat ze niet betrokken worden bij het opstellen van de onderzoeksvraag voor de forensisch accountant. Ook willen FNV en CNV weten hoe de veiligheid van de klokkenluiders binnen Dethon wordt gewaarborgd. De bonden vrezen namelijk dat met de huidige interne regeling voor het melden van misstanden bij Dethon geen enkele klokkenluider met de forensisch accountants van Deloitte zal willen praten.

Bron: Omroep Zeeland