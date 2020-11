‘Gevolgen brexit voor Nederlandse accountants vallen mee’

Dagblad Trouw nam dit weekend de gevolgen van de brexit voor de financiële sector onder de loep. Conclusie: accountants moeten zich zorgen maken over de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen en kwalificaties.

Kleinere kantoren

Jaarlijks verleent het Verenigd Koninkrijk voor 2,2 miljard euro aan accountantsdiensten aan de EU, en omgekeerd maakt het land voor 1,1 miljard gebruik van Europese accountants. Dat blijkt uit een rapport van de Britse overheid. Wat daaraan verandert na brexit? Voor grote kantoren niet veel, want die hebben al vestigingen in het VK en in de rest van Europa. Voor de wat kleine kantoren hangt veel af van de afspraken tussen Brussel en Londen. Daarin lijkt nog altijd niet veel schot te zitten. Wel zei de Britse minister van financiën Rishi Sunak zondag optimistisch gestemd te zijn. Hij hoopt dat er een handelsakkoord wordt bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, vertelde hij in een interview met de BBC.

Cima bezorgd

Accountancy Vanmorgen schreef enkele weken geleden al dat de Britse accountantsvereniging Cima zich het meest zorgen maakt om wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen en kwalificaties. Komen daar geen afspraken over, dan kunnen Britse accountants hier niet zonder meer aan de slag, behalve misschien als zij bij een groot en breed erkend kantoor werken. Kleinere kantoren in Nederland kunnen hun Britse klanten blijven bedienen via accountantsvereniging SRA, waar zo’n 370 kantoren op aangesloten zitten. Dat staat zelfs los van de uitkomst van de onderhandelingen, laat SRA in Trouw weten.

Banken

Om na nieuwjaarsdag nog klanten te mogen bedienen in het Verenigd Koninkrijk, moeten Nederlandse banken (en verzekeraars) zich in dat land aanmelden voor een nieuwe tijdelijke regeling. Dat Temporary Permissions Regime geeft hen opnieuw drie jaar het recht tot zaken doen over het Kanaal, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. “Tijdens deze drie jaar doorlopen deze instellingen dan het benodigde vergunningstraject, bijvoorbeeld om er een dochteronderneming of bijkantoor op te richten”, laat een woordvoerder weten. Alle Nederlandse instellingen waarvoor dit relevant is, hebben dit reeds gedaan, zegt DNB. ING, Rabobank en ABN Amro hebben al een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: Trouw